Il valore sociale dello Sport: supporto e prevenzione del disagio giovanile

SPORT. Una parola che racchiude in sé una molteplicità di significati: condivisione, socializzazione, educazione, competizione, prevenzione.

Sì, prevenzione! E’ su questo aspetto, intrinseco nella pratica sportiva, che si fonda la collaborazione nata tra l’Associazione Alesia 2007 Onlus del Presidente Anna Corallo ed il Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, diretto da Antonina Tapounova. L’esperienza di aver perso una propria atleta in circostanze tragiche ha confermato, nello staff dirigenziale e tecnico, la consapevolezza che lo sport possa e debba contribuire in maniera fondamentale alla prevenzione del disagio giovanile.

Lo sport rappresenta un validissimo strumento a tutela dell’integrità psico-fisica a qualsiasi età in generale, per i giovani in particolare.

Nell’infanzia e pre-adolescenza, l’attività sportiva è un “momento” personale del bambino che si allontana sia fisicamente sia psicologicamente dai genitori ed ha la possibilità di scoprire il senso di autonomia, di mettersi alla prova, di sperimentare i propri limiti. Lo sport è occasione di relazione, confronto e conflitto con l’altro e per questo, a partire già dai bambini, può diventare una componente fondamentale dello sviluppo del sé e dei tratti della propria personalità.

Il periodo adolescenziale, oltre al cambiamento biologico, porta con se una serie di dinamiche psicologiche e psicofisiche. L’adolescente comincia a prendere piena consapevolezza del sé, di sé con gli altri, di sé come individuo autonomo. Questa faticosa ricerca genera conflittualità e contraddizioni, una confusione psicologica che se non adeguatamente contenuta porta ad una profonda e totale demotivazione, ad una completa assenza di sogni aspettative progetti e prospettive future.

“La vita è vuota” ed ecco da cosa scaturiscono i comportamenti autodistruttivi. Qui entra il gioco lo sport, come risposta alla maggior parte di questi interrogativi socio-evolutivi e come strumento per preservare l’adolescente da quella fase di stallo che si crea entrando nel circolo vizioso della demotivazione. L’adolescente che fa sport intanto si crea un obiettivo personale di vita in cui credere e poi riesce a controllare, usare e apprezzare il proprio corpo, aspetto questo che spesso crea gravi problemi.

Le dinamiche relazionali più profonde che si sviluppano all’interno del contesto sportivo riguardano sostanzialmente il rapporto con l’allenatore.

L’allenatore è quella figura che pervade e accompagna in tutto e per tutto la vita sportiva dell’atleta/ragazzo, è la figura di riferimento principale, è colui che guida e aiuta l’atleta lungo un percorso che lo conduce alla migliore prestazione sportiva possibile, è la persona che fissa l’obiettivo il cui raggiungimento fa sentire il ragazzo soddisfatto e realizzato. Lo sport sviluppa tutta una serie di stati mentali profondi e dirompenti: gioia, tristezza, soddisfazione, delusione, disperazione; tutti stati emotivi che vengono condivisi con l’allenatore ed è per questo che tra atleta ed allenatore si instaura un legame affettivo molto intenso che pervade la vita dell’atleta e se ben sviluppato lo può enormemente aiutare nel suo sviluppo emotivo-relazionale.

Lo sport rappresenta una cura per la salute mentale? La materia è complessa! Certo è che lo sport crea qualcosa da fare, qualcosa a cui pensare, un modo per sfogare impulsi emotivi, uno scopo per la vita: il che ha un’influenza emotiva, psicologica, relazionale e affettiva molto intensa e può quindi profondamente plasmare la psiche umana.

Antonina Tapounova è stata un’atleta per tutta la vita. Ha fatto gare di pattinaggio artistico sul ghiaccio ad altissimo livello, fino ad ottenere la medaglia di bronzo ai Campionati Nazionali di Russia. Oggi è allenatore di pattinaggio a rotelle corsa. La sua vita è sempre stata e tuttora è permeata dallo sport.

“Lo sport è stato una componente importante della mia vita; oggi riesco a valutare quanto abbia inciso positivamente sulla mia crescita e quanto la mia mente sia stata plasmata dallo sport” – afferma il presidente e coach della società sportiva.

La storia del CS Pattinaggio Campobasso è una storia di gioie e dolori, di vittorie e di sconfitte, di sorrisi e lacrime, ma soprattutto è una storia di abbracci: l’abbraccio che unisce le istruttrici Antonina, Erica, Rita, Anastasia e Francesca; l’abbraccio in cui si stringono gli atleti tra di loro e con le maestre, l’abbraccio che avviluppa i genitori che affidano ai tecnici i propri figli, l’abbraccio che oggi cinge anche Alesia 2007 Onlus.

“Aspettiamo con fiducia di poter tornare alla nostra straordinaria normalità – fa sapere lo Staff della ASD – per poter spalancare di nuovo le porte della Palestra Sturzo di Campobasso e poter spalancare di nuovo le nostre braccia per riabbracciare tutti”!

Erica Mastropietro, socia di “Alesia 2007” Onlus