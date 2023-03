Il valore delle tradizioni campobassane emoziona il pubblico del Cinema Alphaville

Pubblico delle grandi occasioni venerdì 24 marzo al Cinema Alphaville per parlare delle più belle e significative tradizioni campobassane: la processione del Venerdì Santo, l’infiorata in onore della Madonna del Monte e la sfilata dei Misteri del Corpus Domini.

Durante l’incontro organizzato dal Comune di Campobasso sono intervenuti la professoressa Letizia Bindi e il dottor Vincenzo Lombardi. Momento clou è stata sicuramente la proiezione in anteprima dei video realizzati da Carmine Scarinci Filmmaker durante le festività dello scorso anno.

“La scelta di presentare in anteprima, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, i video realizzati da Carmine Scarinci durante le festività dello scorso anno, – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – nasce dall’esigenza di tracciare un quadro generale di quanto ha significato, per la nostra comunità, ripartire dopo la lunga emergenza pandemica, riprendendo compiutamente in mano, con gioia e orgoglio, quelle che sono a tutti gli effetti le nostre tradizioni più belle e partecipate. Ci è sembrato così giusto organizzare un incontro che potesse essere sia un momento di divulgazione e di promozione fondato su fonti e basi comprovate e sia un’occasione per confrontarci apertamente sul valore che diamo e daremo, anche nel futuro, a quei momenti di ripartenza del nostro vivere quotidiano, fondati sul coraggio che proprio le nostre tradizioni più radicate ci hanno trasmesso”.