Il vaccino anti Covid è arrivato al San Timoteo, consegnate le 975 dosi

Sono state scaricate questa mattina, mercoledì 30 dicembre, al centro trasfusionale del San Timoteo le 975 dosi di vaccino anti Covid. Il corriere è arrivato poco prima delle 13 scortato dalla Polizia Stradale di Termoli che ha proseguito la staffetta iniziata dalla Polizia Autostradale. Le dosi sono state stoccate all’interno del centro trasfusionale mantenendo inalterata la catena del freddo indispensabile per la somministrazione del vaccino ai pazienti. Prima saranno vaccinati operatori e personale sanitario e successivamente operatori e anziani delle RSA del basso Molise. Le dosi saranno piantonate da una guardia giurata per tutto il tempo nel quale resteranno all’interno del San Timoteo. Si tratta di un arrivo molto atteso qui in basso Molise e che nei giorni scorsi era saltato a causa del maltempo.

FOTO Indietro 1 di 10 Avanti