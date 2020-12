Un momento storico anche in Molise quello che si è vissuto questa mattina, 27 dicembre. Il Vaccine Day è arrivato anche in Molise con le prime 50 dosi che sono state somministrate al primario del reparto di Rianimazione Flocco, all’infermiera Claudia Marcucci, agli operatori della Rsa di Ripalimosani. “E’ una giornata simbolica e noi siamo le persone giuste che devono dare questo segnale – ha affermato Flocco – il vaccino è la vera arma che abbiamo per combattere la pandemia. E’ testato ed è sicuro ed efficace. Bisogna vaccinarsi altrimenti non ne usciamo”. Una vaccinazione di massa che sarà un lavoro molto impegnativo e richiederà tempo e quindi i veri effetti li vedremo solo in estate. Credo – ha concluso Flocco – che la cautela sia efficace e la mascherina che stiamo indossando sia un gadget che dovremo utilizzare per molto tempo”. “Non ho avuto paura – ha affermato la Marcucci – l’amore verso gli altri e noi stessi perché dobbiamo combattere in primis. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di ottimismo: vaccinatevi”.

Il Vaccine Day parte anche in Molise, momento storico Indietro 1 di 10 Avanti