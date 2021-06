Il Vaccine day conquista i giovani: più di 700 dosi somministrate a Termoli

È stato davvero un successo il Vaccine day in Molise che si è svolto oggi, 8 giugno, nelle tre principali città della regione: Campobasso, Isernia e Termoli. Organizzazione curata nei minimi dettagli e massima disponibilità da parte degli operatori sanitari presenti che a Termoli hanno vaccinato circa 800 persone. Si tratta principalmente di giovani, felici di essere riusciti ad iscriversi in tempo per assicurarsi il vaccino mono dose Janssen Johnsson&Johnsson. Una giornata unica che è risultata essere un successo e che, dosi permettendo, ha tutte le carte in regola per essere ripetuta. Siamo stati al PalAirino e all’ospedale da campo della Croce Rossa Italiana alle spalle dell’ospedale San Timoteo per raccogliere le testimonianze dei tanti giovani presenti. Punto comune tra tutti la voglia ferma di un ritorno alla normalità. Tante le persone giunte anche dall’hinterland che sono state fortunate nel riuscire ad ‘accaparrarsi’ una dose durante il click day di ieri, 7 giugno. Duemila le dosi somministrate in tutto il Molise.

