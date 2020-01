Il turismo si fa con… amore. Nel borgo di Termoli sarà “obbligatorio” baciarsi

La Turismol, Associazione di promozione culturale e turistica di Termoli, in stretta ed attiva collaborazione con l’Associazione Termoli Medievale (commercianti del borgo), invitano tutti alla 2° edizione dell’evento: “#un bacionelborgotermoli“.

A partire da Giovedi 30 gennaio fino al 15 febbraio, saranno posizionati in forma temporanea all’interno del borgo federiciano di Termoli, 4 “segnaletiche d’amore” nei punti più romantici e panoramici dello stesso, per poter immortalare il bacio più bello dove i turisti e termolesi potranno godere anche di un magnifico palcoscenico naturale in cui scegliere di scattare foto e/o selfie in coppia, con la propria mamma, papà, nonna, amici, con il loro fido, purchè ci sia LOVE!

Tutti gli scatti dovranno inoltre avere un hashtag di riferimento obbligatorio: #unbacionelborgotermoli, scopo per cui verrà promosso il nostro borgo ovunque e non solo per questa occasione di festa!

L’iniziativa infatti, è stata ideata e voluta dalla Turismol, Associazione di promozione culturale, attiva sul territorio del borgo da ormai 11 anni e dall’Associazione Termoli Medievale ( commercianti tutti del borgo termolese) per richiamare il turista e anche lo stesso termolese a vivere il borgo federiciano non solo nel periodo estivo, ma soprattutto durante tutto il lungo inverno, spesso spoglio e desolato come si è raccontato nelle ultime settimane.

Per chi vorrà, ci sarà anche una gara fotografica a suon di likes e cuoricini su Facebook ed Instagram; la foto più votata riceverà in omaggio un ingrandimento del loro ricordo! (Vedi regolamento in allegato)

Ma non finisce qui…

Nel pomeriggio del 14 febbraio a partire dalle ore 18.30( punto d’incontro entrata Castello Svevo), la Turismol organizzerà un tour culturale che porterà gli innamorati a scoprire la storia del piccolo borgo federiciano ed i suoi monumenti storici principali : la Cattedrale,il Castello Svevo ed alcune delle residenze storiche che verranno aperte per la Turismol e per gli ospiti in questa data così speciale.

Sarà un tour GRATUITO e aperto non solo per le coppie di innamorati.

L’evento sarà presentato Giovedi 30 gennaio 2020 in P.zza Duomo ore 10.00 a Termoli con la partecipazione dell’Assessore al Turismo e Cultura, Michele Barile e del Sindaco della città termolese, Francesco Roberti che hanno patrocinato con entusiasmo l’evento.