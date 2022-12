Il turismo integrato funziona, i primi risultati della Alto Medio Sannio Card dimostrano che la strada è giusta

I dati sui flussi turistici e le novità del progetto della SNAI Alto Medio Sannio, l’area interna più grande del Molise che unisce 33 comuni con capofila Agnone, sono stati presentati agli operatori turistici e ai sindaci

Un modello aggregativo tra gli attori della filiera turistica al fine di sviluppare il turismo sul territorio molisano in modo condiviso. È questo uno degli obiettivi del progetto di sperimentazione Alto Medio Sannio Card, realizzato dalla SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, che unisce 33 comuni del Molise con capofila Agnone -, i cui primi risultati sono stati presentati il 6 dicembre 2022 a Palazzo San Francesco di Agnone alla presenza dei sindaci del territorio e dei tanti operatori turisticiche stanno partecipando all’iniziativa.

L’Alto Medio Sannio Card è una carta turistica gratuita, allegata ad una guida in doppia lingua (italiano e inglese) che mette in rete 16 luoghi di attrazione, 75 operatori pubblici e privati, di cui 59 operatori turistici della ristorazione, dei prodotti tipici e dei servizi turistici, i quali a partire dalla scorsa estate hanno concesso sconti e vantaggi ai visitatori. Le brochure con le card sono infatti state distribuite in gran parte delle strutture ricettive, nei comuni coinvolti e in tutti i centri di attrazione turistica del Molise e del vicino Abruzzo. Grazie alle numerazioni presenti su ogni singola card, è stato possibile incrociare i dati – dunque tracciare dove ogni carta è stata distribuita e dove poi è stata utilizzata – per ottenere dei primi risultati sui movimenti dei visitatori sul territorio dell’Alto Medio Sannio, che abbraccia i comuni che ruotano intorno ai tre principali centri di Agnone, Frosolone e Trivento.

«Finalmente si raccolgono dati interessanti relativi al settore turistico – ha spiegato Daniele Saia, sindaco di Agnone -. Il progetto Alto Medio Sannio Card dà risultati incoraggianti ed indica che la strada è quella giusta: rinforzare la rete tra operatori turistici e attori del territorio, per creare sviluppo. Per i prossimi anni, ci auguriamo che gli attori del sistema economico territoriale continuino ad essere più volenterosi e a partecipare, per ottenere riscontri ancora più efficaci. Bisogna impegnarsi tutti: istituzioni e privati affinché le iniziative riescano e non si sperperino risorse pubbliche. È in corso nella nostra area un processo di maturazione dal punto di vista turistico. Con progetti di questo tipo, si fortificano le risorse, per rendere i territori più attrattivi e per innescare nuovi processi economici». Come sottolineato dal coordinatore della SNAI Alto Medio Sannio Mario Di Lorenzo, si è già al lavoro per implementare il progetto per il prossimo anno, anticipando i tempi della distribuzione delle brochure agli operatori e strutture ricettive e coadiuvando la guida cartacea con un’app digitale, che potrà essere utile ai visitatori per organizzare visite guidate ed esperienze sul territorio, e per raccogliere con più immediatezza i dati relativi ai flussi turistici. L’Alto Medio Sannio Card di quest’anno sarà valida fino al 31