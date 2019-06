Il turismo del Molise da valorizzare «con viaggiatori interessati e colti»

REDAZIONE TERMOLI

La verve è quella solita che da anni incanta il pubblico che lo segue in televisione ma anche nei tanti incontri che fa in Italia. E se gli si chiede un consiglio su come valorizzare il turismo in Molise risponde, tra il serio e il faceto, «occorre un turismo di persone che siano interessate, bisogna evitare i selvaggi, quelli che arrivano con i jeans già strappati, ma bisogna invogliare i viaggiatori sofisticati, non l’ultimo teppista che viene qui a drogarsi. Ci vuole un esame per venire a Guglionesi. Sai come ci si arriva? Bene, altrimenti vaffanculo a Riccione». Ha incantato le tantissime persone che hanno affollato la chiesa di Santa Maria Maggiore parlando non solo dell’opera cinquecentesca “Madonna con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Adamo di Guglionesi” che ha reso il paese bassomolisano celebre non solo all’Expo 2015 ma anche in occasione di Matera Capitale della Cultura 2019, ma ricordando anche la figura di Corrado Gizzi nell’ambito di una lectio magistralis “Rinascimento visto da Sud”. Un pomeriggio di arte e cultura dove, però, non sono mancate della battute più politiche quello che ha portato Vittorio Sgarbi a Guglionesi. «Per quello che mi ricordo sono stato io a valorizzare l’opera per primo portandola all’Expo 2015 – ha affermato Sgarbi davanti a microfoni e telecamere – come testimonianza importante della pittura che nasce da un dialogo tra mondi lontani che sono nel conflitto salviniano ma che iniziarono quando ci fu il primo sbarco degli albanesi. Io ho una figlia albanese quindi credo che nei limiti in cui possiamo dare tutto quello che possiamo a persone che hanno bisogno lo dobbiamo fare. Poi ci sono problemi di legge su chi deve arrivare e chi non deve arrivare e quindi così come arrivò quella barca arrivò un pittore, Michele Greco da Valona, che ha lasciato opere interessanti che dimostrano una cultura legata al mondo bizantino che sente i pittori del Rinascimento che lavorano tra Marche e Abruzzo e quindi mi è sembrato bello documentare il Molise con un’opera di Michele Greco». Di qui, quindi, l’occasione di mettere insieme il ricordo di Corrado Gizzi «che era quello della casa di Dante e della cultura di Dante Gabriele Rossetti e del mondo che studia Dante nell’800 con questo singolare artista di cultura veneto-bizantina che ha portato dall’Albania l’opera». E qui giù una stilettata a Salvini: «bisogna dire a Salvini che è un caso emblematico in cui noi dobbiamo ringraziare gli albanesi di un qualcosa che hanno fatto per noi». Un Molise dalle grandi meraviglie e con un patrimonio tutto da valorizzare che per Sgarbi deve poggiare sulla «valorizzazione di quello che c’è facendo sapere che esiste. Luoghi come Guglionesi sono particolarmente attrattivi e adesso devo confessare che è arrivato un messaggio di un vostro consigliere comunale che voleva fare un rapimento di Sgarbi per far parlare di Guglionesi. Io sono disponibile a farmi rapire ma mi dovete dare tutti i conforti». Una battuta che apre il passo a un ragionamento più concreto sulla necessità di comunicare quello che di buono c’è in Molise. «La comunicazione è molto importante assieme alla buona conservazione dei luoghi, ma il turismo quanto più è misurato, colto e controllato tanto meglio è altrimenti diventa come Venezia dove arrivano le barche e si scontrano. Quella gente che arriva lì sono dei deportati peggio degli albanesi sulla barca di venti anni fa. E’ giusto riuscire a contingentare e determinare un flusso turistico di persone che sono interessate a luoghi belli e remoti come Altilia, Sepino, Pietrabbondante. Guglionesi è un luogo che merita di essere visitato. Non farei cose troppo complicate – ha proseguito Sgarbi – bisogna evitare i selvaggi e quelli che vengono con i jeans già rotti come il mio autista. E’ meglio non farli venire. Bisogna far venire persone eleganti, viaggiatori sofisticati. Devi fare una analisi di come arriva. Non può arrivare l’ultimo teppista che viene qui a drogarsi. Ci vuole un esame per venire a Guglionesi, sei preparato sai come si arriva e allora ci vieni, altrimenti vaffanculo vai a Riccione».