Il Trofeo Emmedue ospita gli azzurri del nuoto: Paltrinieri e Detti in vasca

Grandi numeri anche per la nona edizione del “Trofeo Emmedue” il meeting nazionale di nuoto presentato questo pomeriggio presso il Centro Sportivo m2 di Campodipietra di scena sabato 23 e domenica 24 febbraio prossimi.

Sono infatti 500 gli atleti delle categorie esordienti B esordienti A, ragazzi, juniores ed assoluti (cadetti e seniores) femmine e maschi, in rappresentanza di ben 25 società per 2000 presenze gare, che si daranno battaglia nelle quattro sessioni di gare.

La nona edizione del trofeo m2 si tinge d’azzurro con la presenza di atleti di grandissimo valore.

Gregorio Paltrinieri

Olimpiadi Rio de Janeiro 2016 – ORO 1500 sl Campionati Mondiali v. corta Windsor 2016 – ARGENTO 1500 sl

Campionati Mondiali Budapest 2017 – ORO 1500 sl, BRONZO 800 sl

Campionati Europei v. corta Copenaghen ARGENTO 1500 sl

Campionati Europei Glasgow 2018 – ARGENTO 800 sl, BRONZO 1500 sl

Primatista Europeo 800 e 1500 stile libero

Collare d’oro al merito sportivo 2015

PRIMATISTA MONDIALE v. corta 1500 sl

PRIMATISTA EUROPEO v. lunga 1500 sl

Gabriele Detti

Campionati Europei Londra 2016 – ORO 400 sl, ARGENTO 800 e 1500 sl

Olimpiadi Rio de Janeiro 2016 – BRONZO 400 e 1500 sl

Campionati Mondiali Budapest 2017 – ORO 800 sl, BRONZO 400 sl

PRIMATISTA EUROPEO 800 SL

Ilaria Cusinato

Campionati Europei Glasgow 2018 – ARGENTO 200 misti e 400 misti

Campionati Europei v. corta Copenaghen 2017 – BRONZO 200 misti

Giochi Europei Juniores Baku 2015 – ARGENTO 200 misti e 400 misti

Campionati Europei Juniores Ungheria 2016 – ORO 200 misti, Oro argento e bronzo nelle staffette

Sara Franceschi

Membro squadra Olimpica Rio de Janeiro 2016

Argento agli Europei Juniores 2016

Federico Turrini

19 titoli italiani assoluti

2 medaglie di bronzo nei Campionati Europei 2014 e 2016

Matteo Ciampi

Bronzo con staffetta 4×200 stile libero Campionati Europei Glasgow 2018

Oro con staffetta 4×200 stile libero Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018

«La presenza nel nostro impianto – ha sottolineato il presidente dell’m2 Amelia Mascioli – testimonia il grande lavoro che abbiamo svolto negli anni e soprattutto la grande attenzione che la FIN ci riserva. Per due giorni la nostra piscina e la nostra Regione saranno sotto i riflettori di tutta la stampa nazionale e non solo e questo ci inorgoglisce moltissimo e ci premia per la dedizione che quotidianamente mettiamo al servizio dei nostri atleti e delle loro famiglie».