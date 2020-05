Il Tricolore solca il cielo di Campobasso, emozione e lacrime per le Frecce

Le hanno attese per giorni e finalmente le Frecce Tricolori stanno solcando il cielo di Campobasso. Uno spettacolo che scalda i cuori ed è stato organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 74° anniversario della Fondazione della Repubblica. La Pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare sta solcando i cieli di tutti i capoluoghi di regione con l’obiettivo di unire in un simbolico abbraccio l’intera Italia che nelle scorse settimane è stata fortemente toccata dall’emergenza Covid-19. Una manifestazione nel simbolo dell’unità, della solidarietà e della fiducia nella ripresa. La Pattuglia effettuerà il sorvolo non solo della zona del centro cittadino ma anche di quella più periferica per permettere a tutti di godere di uno spettacolo molto atteso ed emozionante.

