Il Tricolore è il nostro antivirus

Se nelle corsie d’ospedale, nei reparti, ci sono gli angeli o gli eroi che stanno lavorando senza sosta per salvare la vita a chi è stato contagiato, fuori gli italiani sanno di avere uno scatto d’orgoglio, un valore aggiunto, osservando divieti e restrizioni.



«Andrà tutto bene» scrivono sui cartelli comparsi in molte città del Belpaese, nelle strade di città e piccoli paesi, un messaggio di speranza.



Ma ci sono altri segnali che si possono mediare, come quello lanciato in questa foto bellissima che ci restituisce l’immagine di un Paese che sa sorridere anche in momenti bui come questi che stiamo vivendo.



Lasciamo che sventoli il Tricolore sulle nostre terrazze, sui nostri balconi, sulle nostre finestre. Simbolo e testimone di tutti gli eventi che hanno segnato la nostra Storia. Coloriamo di bianco, rosso e verde i nostri balconi. «Uniti, tutti insieme, contro il virus». Perché insieme si può essere uniti, anche se distanti.