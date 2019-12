Il treno investe una mucca: linea bloccata ed ennesima odissea per i passeggeri (LE FOTO)

Ennesima disavventura per i tanti pendolari (soprattutto studenti) che nel pomeriggio odierno, domenica 8 dicembre, hanno preso il treno per raggiungere la Capitale. Il treno, in territorio di Colleferro, ha investito una mucca ed è stato costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati così costretti a scendere e dalla stazione laziale, attraverso servizi alternativi, hanno poi raggiunto, in notevole ritardo, Roma. Non c’è dunque pace per quella la tratta Campobasso-Roma (da tempo annoverata tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia) che anche quest’oggi ha fatto registrare disagi per i tanti pendolari che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nella Capitale.