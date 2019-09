Il treno della fede fa tappa ad Isernia

Sabato prossimo, 7 settembre, farà sosta a Isernia il Treno Storico del pellegrinaggio Pietrelcina-Assisi, organizzato dalla Provincia e dalla Diocesi di Benevento con la collaborazione della Regione Campania e di Ferrovie Italia.

Si tratta d’un viaggio speciale di turismo religioso che, dopo il raduno-partenza a Benevento, condurrà su numerose carrozze ferroviarie circa 500 fedeli da Pietrelcina ad Assisi, unendo la città natale di San Pio a quella di San Francesco. Il treno – che ospiterà anche l’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e il presidente della provincia beneventana Antonio Di Maria – giungerà a Isernia alle 14:40 e, dopo una sosta di un’ora e mezza, ripartirà alle 16:11. Ad accogliere i viaggiatori ci sarà il sindaco Giacomo d’Apollonio. Gli ospiti si riuniranno nell’area del terminal “Francesco Martino” e l’amministrazione comunale offrirà un assaggio di prodotti tipici della gastronomia locale.

Stante l’orario della sosta, il Comune invita gli esercizi commerciali della zona, quanto meno i bar, a voler tenere aperto e consentire ai numerosissimi ospiti l’opportunità di consumazioni. Per assicurare il normale svolgimento dell’accoglienza, è stata emessa un’apposita ordinanza comunale con la quale è stato istituito, per il 7 settembre dalle ore 14 alle 16, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area del terminal autobus “Martino”, e il divieto di sosta in piazza della Repubblica, limitatamente agli stalli che insistono tra l’ingresso della stazione ferroviaria e il terminal autobus, nonché sul tratto di corso Garibaldi compreso tra l’angolo di piazza della Repubblica e via Gorizia, per consentire la fermata degli autobus di linea extraurbani e sostitutivi delle FF.SS., in luogo di quella ordinaria prevista sul terminal.