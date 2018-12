“Il Tratturo”, presentato il concerto di beneficenza di fine anno in scena all’Auditorium

ISERNIA

Concerto di beneficenza il 30 dicembre a partire dalle ore 18 all’auditorium Unità d’Italia di Isernia. Sul palco il gruppo “Il Tratturo” e i ragazzi dell’Orchestra Giovanile Città di Isernia. L’evento organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura e dalla Pro loco locale servirà a raccogliere fondi per sostenere l’Afasev. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuita ma chi vorrà potrà fare una donazione per il sodalizio che si occupa di progetti per diversamente abili. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa al quale hanno preso parte l’assessore comunale alla Cultura, Eugenio Kniahynicki, il presidente della Pro loco, Michele Freda, Mauro Gioielli de “Il Tratturo” e Nicola Graziano, co-direttore dell’Orchestra Giovanile Città di Isernia. Questi ultimi due hanno spiegato cosa attenderà gli spettatori che prenderanno parte alla manifestazione.