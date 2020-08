Il tratturo e la mafia dei pascoli, a Toro la docu-inchiesta “Tratturo imperfetto”

Il Tratturo, la Transumanza, la pastorizia e le ingiustizie. Di questo e altro si parlerà domani sera 23 agosto a Toro alle ore 21 nell’ambito della proiezione del documentario-inchiesta “Tratturo Imperfetto” realizzato in tempo di Covid da Lino Santillo e Pierluigi Giorgio. La storia della famiglia Borraro che fra Castropignano e Torella del Sannio anima e percorre un lembo di terra raccontato da Franco Ciampitti nel suo meraviglioso libro “Il Tratturo”.

Mario, Carmela e Pietro, una famiglia di pastori sono i personaggi inconsapevoli descritti anni fa proprio da Ciampitti in uno dei capolavori della narrativa molisana e italiana.

Tasse e gabelle imposte dal Governo centrale per far pascolare greggi e mandrie su un percorso che delinea la storia del Mezzogiorno italiano. Un documentario che vuole raccontare questo senza tralasciare la poesia della pastorizia, delle ambizioni di una famiglia di allevatori e di pastori.

Ospite della serata il “pastore volante” Mario Borraro, istruttore di volo con deltaplano e parapendio, che ha scelto di lasciare un impiego in banca per rivalorizzare il Tratturo anche se in questo caso è “Imperfetto”.