Il ‘trapper neomelodico’ Niko Pandetta sabato 30 luglio sul palco di Pietracatella

Oramai in cima alle tendenze di Youtube ed alle classifiche di ascolto sulle varie piattaforme musicali, l’artista è pronto ad infiammare il pubblico

Sabato 30 luglio il cantante neomelodico sarà a Pietracatella, in provincia di Campobasso.

Niko Pandetta è il cantante neomelodico che abbraccia il mondo del trap e oramai in cima alle tendenze di Youtube ed alle classifiche di ascolto sulle varie piattaforme musicali. Sarà a Pietracatella, un piccolo comune di 1300 abitanti, sabato 30 Luglio alla prima edizione del Morgia in Fest.

A darne la notizia il cantante stesso tramite i suoi canali Social: “Ci vediamo Sabato 30 Luglio a Pietracatella. Vietato mancare!”. Con queste parole chiama a raccolta i suoi fan, i quali saranno presenti non solo dal Molise, ma anche dalle vicine province di Foggia e Benevento.

“Siamo contenti dell’eco che l’evento sta ricevendo. Noi come piccolo paese e piccola attività ci stiamo impegnando tanto per poter dare al nostro piccolo comune un rilievo di prim’ordine attraverso l’organizzazione di una festa che, speriamo, possa ripetersi ogni anno con nomi sempre più importanti”. A parlare così i giovani organizzatori della manifestazione.

“Crediamo che per fare turismo, al di là degli intenti e dei piani strategici, bisogna sempre metterci la faccia ed organizzare eventi con nomi che richiamino avventori da più luoghi possibile. Solo così si potranno far vedere le nostre realtà territoriale, sconosciute ai più, che non hanno nulla da invidiare ai nomi più in voga”.

Inoltre gli organizzatori continuano parlando delle resistenze incontrate: “Come ogni piccola realtà, essendo con una forza propulsiva molto limitata, abbiamo incontrato le nostre resistenze. Tuttavia non ci siamo mai persi d’animo ed andiamo avanti per la nostra strada”