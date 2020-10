Il tragico ottobre venafrano del 1943, con decine di civili caduti sotto il “fuoco amico”

L’impegno de “I Venafrani per Venafro” perché le nuove generazioni sappiano e riflettano

La città non dimentica anche grazie a “I Venafrani per Venafro”, il movimento popolare che da anni lotta perché vengano degnamente ricordate le decine di vittime civili venafrane cadute sotto il “fuoco amico” alleato nell’ottobre 1943. Una tragedia unica in quel triste mese di fine ’43, così come alto fu il sacrificio di vite umane innocenti il successivo 15 marzo ’44 quando ancora il “fuoco amico” centrò l’abitato di Venafro, scambiandolo per la vicina cittadina laziale di Cassino, seminando distruzione e morte. “Fuoco amico”, purtroppo, in entrambe le terribili circostanze, anche se con motivazioni diverse. Il 15 marzo ’44 da parte di bombardieri statunitensi si pensava di colpire Cassino ed invece si seminò morte e distruzione a Venafro! Il tutto avvenne a seguito di errata lettura ed interpretazione delle carte topografiche da parte dei piloti a stelle e strisce, o di truppe aeree loro alleate. Nel secondo caso invece, ossia nell’ottobre ’43, ancora reparti statunitensi intendevano colpire i soldati tedeschi accampati alla periferia ovest di Venafro tra gli oliveti del Campaglione e non indugiarono a cannoneggiare l’abitato venafrano per stanare i reparti nazisti, dopo aver avvertito giorni prima con volantinaggio aereo la popolazione venafrana perché lasciasse l’abitato rifugiandosi tra i monti. In tanti riuscirono a farlo, riparando a Conca Casale, Filignano, Acquafondata, Viticuso ect. tra Molise e Lazio, ma molti erano impossibilitati a muoversi e cercarono ripari e rifugi di fortuna nello stesso abitato cittadino. Tra costoro però in 18 furono assolutamente sfortunati, incappando nelle micidiali cannonate “amiche” che non lasciarono scampo! I loro nomi, perché siano ricordati : Fernando Ottaviano, Nicandro e Mario Vaccone, Michelina Testa, Antonio Giannini, Giacinta Leva, Giuseppina Verrecchia, Maria Carmela Iannacone, i coniugi Bambina Policella e Giovanni Colangelo di Carpinone causalmente nel periodo a Venafro, Emilia Tagliaferro, i fratellini Paolo e Lucio Andreozzi, Luigia Conte, Crescenzo Ricchiuti, Giacomina, Clara e Filomena Natale, quest’ultima rinvenuta cadavere sei mesi dopo sotto le macerie ! Di siffatto sacrificio il Comune di Venafro, lo scorso anno ossia in notevolissimo ritardo, ha celebrato apposita commemorazione ufficiale con rito religioso, deposizione di corone di fiori ed approfondimenti al Liceo Classico “Giordano” della città presenti gli studenti umanistici, sottolineando gli orrori della guerra e la necessità della pace per cementare fratellanze ed alleanze tra i popoli. Sullo scottante tema, “I Venafrani per Venafro” : “Prendiamo atto dell’ultima commemorazione pubblica in Cattedrale a Venafro e quindi nell’istituto classico cittadino delle vittime civili dell’ottobre ‘43, ma pensiamo sia doveroso apporre una lapide in luogo pubblico per il ricordo perenne di tali caduti e del sacrificio subìto dalla città. Tanto è necessario perché le nuove generazioni sappiano e riflettano sulla necessità della pace”.

Tonino Atella