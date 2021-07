Il trabucco di Termoli sul vasetto della Nutella, ecco l’autore dello scatto

È Silvio Marino l’autore del fortunato e bellissimo scatto divenuto ormai già famoso grazie al fatto che verrà stampato sui barattoli in Limited Edition di Nutella. Dopo un sondaggio indetto sulla pagina ufficiale della Nutella, lo scatto di Silvio del Trabucco di Termoli insieme a quello del lago di Castel San Vincenzo rappresenteranno in tutta Italia la nostra regione. Per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico. E proprio la foto di Silvio, fotografo di professione, ha fatto furore. Lo abbiamo intervistato per raccogliere le sue emozioni.