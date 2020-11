Il Touring Club Italiano assegna la Bandiera Arancione a Roccamandolfi

La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato oggi a Roccamandolfi che diventa così la quarta località certificata in provincia di Isernia e fa salire a 5 il numero delle Bandiere Arancioni in Molise. In tutta Italia, sono 252 le località certificate.

Collocata in una ariosa cornice di boschi e di pianori ed immersa nella tranquillità dei monti, Roccamandolfi è un pittoresco centro montano ai piedi del massiccio del Matese, quasi al confine tra Molise e Campania. Il centro storico che si presenta pittoresco con le sue vecchie case arroccate intorno alla chiesa di San Giacomo Maggiore, sulla cui parte esterna sono state poste le quattro misure circolari fatte di pietra viva perfettamente levigata e corrispondenti alle unità di misura per granaglie ancora in uso nel paese. Il paese ha legato la sua storia, soprattutto risorgimentale, anche al fenomeno del brigantaggio, rievocato con un Centro documentazione sul brigantaggio con sistema di multiproiezione 2D-3D e con una passeggiata nel borgo con diverse “tappe” nelle vie del centro storico, tra le quali la Statua del Brigante. Dalle rovine della Rocca, che sovrasta da un colle inaccessibile l’attuale abitato, si gode di una vista mozzafiato.

Anche gli appassionati di vita all’aria aperta e natura saranno soddisfatti: numerose sono le escursioni e le passeggiate da poter fare, oltre a fantastiche grotte e cascate e alla Riserva Naturale del Torrente Callora, con la sua natura selvaggia e poco antropizzata. Per i più avventurosi si può provare il brivido del vuoto con il Ponte Tibetano, piccolo capolavoro di ingegneria e carpenteria metallica, che permette di camminare ad alta quota circondati dalle pareti rocciose. Altra caratteristica del borgo è l’abito d’epoca tradizionale di Roccamandolfi, ritenuto dagli esperti uno dei più belli d’Italia, non solo in virtù della bellezza estetica ma anche per il valore antropologico e culturale che racchiude l’abito stesso, unitamente ai copiosi monili che lo corredano. Tra i prodotti tipici, ci sono i formaggi, il miele, gli insaccati, mentre gli eventi si concentrano soprattutto nella stagione estiva.

Roccamandolfi è stata premiata con la Bandiera Arancione per il centro storico tipico, raccolto e ben tenuto, visitabile in tranquillità con una bella passeggiata, guidati da un percorso di visita. Buona la varietà e la fruibilità degli attrattori, descritti anche con pannelli informativi che ne illustrano le caratteristiche. La località è inoltre vivace e ospitale.