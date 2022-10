Il Tg1 si occupa del lago di Guardialfiera ridotto ormai ad una pozza d’acqua

Una pozza d’acqua in mezzo ad un grande deserto. Si presenta così il lago di Guardialfiera alle telecamere del Tg Uno che immortalano anche “Il ponte di Annibale” che, di solito, affiora nei periodi di secca. “Un’enorme distesa, sia pure suggestiva, ma molto preoccupante – ha commentato Elisabetta, che da anni accompagna i turisti, interpellata dal giornalista, Giuseppe Rizzo –. Questo ponte è stato sommerso negli anni ’70 e, da allora, si è visto sporadicamente nei mesi estivi e mai in modo così evidente”.

Continuando, si nota la terra spaccata, le impronte dei cinghiali e i resti di molluschi riemersi circondati da un’enorme distesa di piante secche. “Siamo da oltre 20 giorni con temperature notevolmente al sopra della media, anche di 7-8 gradi – ha commentato il meteorologo Gianfranco Spensieri – ed è il periodo in cui dovrebbe piovere di più. E non è previsto a breve l’arrivo delle piogge”. Infatti, “se ciò non accade entro un mese, non possiamo più irrigare”, è il grido di allarme di un imprenditore agricolo.