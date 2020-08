Il Tg1 in Molise sulle tracce del “Tratturo imperfetto”

Una piccola, grande vittoria per la famiglia Borraro di Castropignano che ieri, domenica 9 agosto, ha ricevuto la visita di uno degli inviati di punta del Tg1.



Giacinto Pinto, giornalista attento e scrupoloso, ha ripercorso in qualche modo quel “Tratturo Imperfetto” che Il Quotidiano del Molise aveva raccontato lo scorso mese di maggio quando, attraverso un documentario-inchiesta girato da Lino Santillo e Pierluigi Giorgio (clicca qui per vedere il documentario), erano state messe in evidenza luci e ombre del lembo molisano del “Tratturo Castel di Sangro-Lucera” dove ancora pascolano greggi e mandrie.



Mario Borraro, sua moglie Carmela Colavecchio e il figlio Pietro sono fra gli ultimi pastori che ancora resistono e credono nell’importanza del Tratturo, nelle sue potenzialità agro-pastorali e, perché no, nella sua valenza turistica.



La maggiore testata giornalistica italiana (il Tg1) ha posto nuovamente l’accento sulle difficoltà che i pochi pastori ancora rimasti incontrano nella gestione delle proprie aziende. Imposizioni fiscali che incidono su un’economia già fragile, ma portata avanti sempre con grande dignità ed orgoglio come fa Mario Borraro, il Pastore Volante.