Il terremoto non spaventa i ladri, rubano sigarette e fuggono in Porsche

Neppure il terremoto spaventa i ladri, che stavolta prendono di mira un bar tabacchi di Jelsi. Il colpo sarebbe stato messo a segno qualche ora dopo la scossa avvenuta nella tarda serata di martedì, con epicentro in territorio di Limosano.

Almeno due le persone che sono entrate in azione, forzando l’ingresso dell’attività commerciale per intrufolarsi e racimolare il bottino: circa cinquemila euro il valore della merce rubata, stecche di sigarette per lo più. Poi hanno tagliato la corda, a quanto pare a bordo di una Porsche, non senza richiamare l’attenzione di più di un cittadino che in quel momento – ‘complice’ il terremoto – era in strada. Purtroppo il tentativo di fermare i banditi è andato in fumo.