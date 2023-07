Il terremoto di Sant’Anna e la festa del grano a Jelsi

Un’incursione nel territorio della religione popolare richiederebbe la padronanza degli attrezzi adeguati in campo storico-etnologico e folklorico, ma, se così non è, e si intende procedere lo stesso, allora io credo che l’esigenza di interrogarsi sull’origine di un rito, di una manifestazione religiosa popolare contino molto. Ed è solo un’esigenza del genere che può far superare il timore delle…crastulelle di cui parlava don Benedetto Croce.

Chiunque è in grado, credo, di individuare in molte celebrazioni religiose ancora attuali nel Molise credenze e culti precristiani, ma richiede ben altra competenza individuare con cognizione di causa cosa ci sia al di sotto dell’iceberg la cui punta è rappresentata da tali manifestazioni.

Si potrebbe cominciare con il chiedersi: cosa hanno in comune San Giovanni Battista o Sant’Antonio abate con la devozione dei fuochi accesi in loro onore? ; oppure: quale può essere il legame tra San Giuseppe e l’usanza del convito attestata in centri come Riccia, Jelsi, Toro e Guardialfiera?

E ancora: quale logica ha messo assieme la formula “magica” di Roccavivara:

“Ddu ukkje l’ann viste

Ddu ukkje l’ann ‘nvediate

Tre ssand l’anna salvà

Patre, figlje, Spirite Sande”.

Ci si potrebbe anche chiedere cosa hanno a che vedere i santi con la meteo:

“Quando piove a San Giorgio di cento ciliegie se ne salvano quattrodici.”

Ma la domanda delle domande a mio parere è: come mai certe usanze hanno resistito al generale processo di cancellazione e continuano a sopravvivere nelle nostre collettività, mentre altre sono cadute in disuso e sono spariste?

Prima di tentare una risposta, mi sembra opportuno spiegare cosa intendo io per i termini “religione”, “religiosità”, e “popolare”.”

Dando per scontato che la parola “religione” è il contenitore del complesso di norme e comportamenti che nel tempo le società hanno espresso rispetto al loro rapporto con il mondo divino, non si tratta qui di riferirsi al cristianesimo, all’induismo o ad altri credi, ma di riconoscere che ogni civiltà, messa di fronte al mistero della vita e della morte, si è posta delle domande e si è data delle risposte per dare un senso al proprio passaggio sulla terra.

Mettendo da parte le posizioni -ovviamente- diversificate, nessuno potrà negare che, poste dinanzi agli eterni interrogativi (e mi viene a mente la tela di Gauguin con le celeberrime domande antiche e sempre attuali: da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo…) , le civiltà che si sono succedute nel corso dei secoli e dei millenni hanno provveduto a crearsi un sistema religioso, che magari non condividiamo, ma che sarebbe insensato ignorare d’emblée.

Per quanto concerne il termine “religiosità”, credo si possa dire che esso è il senso religioso percepito come proprio da una collettività o dal singolo, al di là dei riferimenti alle religioni storiche o istituzionali.

Passando alla parola “popolare”, va detto – schematicamente – che essa, se riferita alla religione, riguarda il modo di relazionarsi con la sacralità da parte delle persone che non hanno separato nettamente le loro credenze profane da quelle strettamente religiose.

A causa di questa mescolanza tra i due piani, la religione di quelle persone è intimamente legata alla loro cultura locale, perché tutto quello che per loro è importante e ha valore è raccolto nel medesimo ‘contenitore’.

A tale proposito trovo calzante la definizione di Etienne Herriot, quando afferma che la religione popolare raccoglie miti e credenze di cui si è smarrita l’origine e la storia, e in definitiva è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto.

In tal senso, se è generalmente acquisito che un rituale rappresenta contaminazioni diacroniche e sincroniche, cioè avvenute nel tempo nello spazio, sarebbe oltremodo interessante individuare le interazioni con influssi, temi e tendenze eterogenei che la gens molisana è stata capace di far confluire nel proprio sistema “religioso”.

A tale proposito, quanti di noi sono persuasi che gli abitanti di Colletorto o Casalciprano, quando compiono i loro giri processionali, sono consapevoli di conoscere l’origine dei gesti millenari che ripetono?

Spieghiamo meglio.

A Colletorto, in località Santa Maria di Loreto, i fedeli compiono (mi riferisco a rituali documentati oltre una decina di anni fa) a marzo un giro processionale con sosta nei quattro punti cardinali per la benedizione dei campi, mentre a Matrice, ad aprile, il corteo processionale si reca fino al santuario campestre per prelevare la statua della Madonna della Strada e condurla in paese, dove resta fino alla terza domenica di maggio;

a Casalciprano, per la festa del patrono Cristinziano (13 maggio) vengono poste nei campi delle croci di canna, simbolo del martirio del santo. Croci che hanno lo scopo di proteggere dalle avversità naturali.

Ebbene, possiamo dire che questi rituali -dati come esempio- riecheggiano le celebrazioni che gli antichi mettevano in atto pe “aiutare” la natura a rinascere dopo la crisi dell’inverno.

Essi esponevano le statue delle divinità nei campi in funzione apotropaica, o in processioni primaverili in testa alle quali si portava una croce con la spiga di grano o il ramo di ulivo (entrambe piante totemiche).

Agli arcaici riti propiziatori della fertilità della terra seguivano quelli che celebravano il raccolto e davano vita a rituali cerealicoli di ringraziamento.

Questi ultimi sembrano riflettersi nelle sfilate dei carri che, ancora oggi, tra luglio e agosto, addobbati con trecce e covoni di grano, recano l’effigie di Sant’Anna a Jelsi come a Pescolanciano, o quella della Madonna, variamente denominata: Immacolata, del Carmine, della Vittoria, dell’Assunta.

Il gran numero di feste dedicate a Sant’Anna ha spinto, già diversi anni fa, alcuni studiosi a intravedere un apparentamento tra la madre della Madonna e la dea italica Kerres, anche se le indagini storico-etnografiche mettono in guardia dal dare per buone delle analogie che magari sono soltanto frutto di contaminazioni e trasformazioni avvenute nel tempo.

Tanta prudenza si spiega perché raramente si trovano prove che colleghino in modo sicuro e diretto le cerimonie religiose greche, latine e sannite con gli attuali riti floklorici molisani.

Ma chi era Kerres? Era una delle numerose divinità elencate nella Tavola Osca e invocate dai Sanniti per ottenere la fertilità della terra mater e -quindi- l’abbondanza del raccolto.

Kerres sembrerebbe riassumere in sé, sincreticamente, le figure della dea romana della vegetazione, Cerere (a cui erano dedicate le feste “cerialia)”, che era a sua volta la dea greca Demetra, oggetto di un culto molto sentito specie ad Eleusi.

Se così fosse, questo di Sant’Anna-Kerres sarebbe un bell’esempio di “passaggi” sincronici e diacronici, come prima accennavo.

In ogni caso, il significato e lo scopo del rito sono rimasti, pur nel mutare delle civiltà, dei secoli e delle religioni.

Tornando a Sant’Anna, è il caso di ricordare che i vangeli canonici la ignorano, mentre quelli apocrifi parlano del pastore Gioacchino, suo marito, a cui Anna non aveva dato figli. A causa di ciò, Gioacchino fu pubblicamente offeso nel Tempio, e, per l’umiliazione, si ritirò nel deserto.

Anna, rimasta sola, disperata invocò il Signore, il quale l’ascoltò, rassicurandola sulla sua prossima maternità.

Inviò un angelo da Gioacchino per dargli la novella del concepimento di una bambina, alla quale dopo la nascita fu imposto il nome di Maria.

Sant’Anna è quindi la Grande Madre, la generatrice per eccellenza, e anche la Madre di colei che darà alla luce il figlio di Dio (egli stesso Dio).

E per i cattolici è la più alta rappresentazione della fecondità.

Volendo cercare qualche altra dea antica omologa di Anna, oltre a Kerres, si potrebbe pensare alla sannita Amma (Ammaì kerriìiaì), Magna Mater del Grano, rappresentata come una mamma con la figlioletta accanto (proprio come la Anna dei cattolici, che è raffigurata sempre con la piccola Maria), oppure alla divinità latina Anna Perenna (Nutrice Perenne).

Entrando nel merito della festa di Sant’Anna a Jelsi, che si celebra il 26 luglio, una delle sue caratteristiche è senz’altro l’uso delle traglie (dal latino trahere= tirare), che sono delle slitte, carri senza ruote che scivolano su pattini di legno chiamati soglie. Su questi poggia un piano di carico.

In occasione della festa, le slitte sono decorate con spighe di grano artisticamente intrecciate a forma sferica, di conocchia (un riferimento al lavoro donnesco della filatura), di nicchia, o di edicola votiva.

La sfilata delle traglie è aperta da Sant’Anna, posta su un carro di grandi dimensioni. Completano il corteo animali da soma che trasportano i cereali, mentre donne in costume portano covoni di grano. Ci sono anche carri mini, trainati da pecore o capre.

L’origine della festa si deve -secondo la tradizione – al terribile sisma del 26 luglio del 1805, che lasciò il Contado in ginocchio, e fece migliaia di vittime. Sconvolse ampie aree geografiche, e centinaia di località furono in buona parte distrutte.

In seguito ad esso gli abitanti di Jelsi fecero voto di solennizzare la Madre della Vergine per ottenere protezione da altre calamità in futuro.

Tuttavia, l’uso delle traglie nella festa risalirebbe al 1814, secondo quanto afferma Vincenzo D’Amico, dopo un violento uragano che colpì il paese il 24 e il 25 luglio di quell’anno.

L’uso delle traglie diede il via, nel 1814, alla festa cerealicola, grazie all’inserimento del frumento nel rituale religioso con l’offerta votiva del grano.

Quando si resero conto che rispetto ai danni e ai morti delle altre popolazioni se l’erano cavata molto meglio, gli jelsesi videro in ciò un intervento miracoloso di Sant’Anna, la cui ricorrenza cadeva proprio quel giorno.

Nacque in tal modo un vivo sentimento di gratitudine popolare nei confronti della santa che andò crescendo negli anni, e si concretizzò dopo l’uragano del 1814.

Rita Frattolillo

NOTA BIOGRAFICA

RITA FRATTOLILLO ha affiancato all’impegno di docente negli istituti superiori di Campobasso l’attività di giornalista pubblicista (dal 1988) e quella di ricercatrice nell’ambito dialettologico, in quello artistico e storico-letterario del Molise, svolgendo un’intensa attività di divulgazione culturale. Numerose le pubblicazioni, tra cui: il volume sulla pittrice e musicista Elena Ciamarra di cui ha curato per conto dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso il coordinamento e la biografia (Arti Grafiche La Regione, 1996), il dizionario Molisani, milleuno profili e biografie (ed. Enne, 1998, con Barbara Bertolini), il volume Il tempo sospeso. Donne nella storia del Molise (Filopoli, 2007, con B. Bertolini), il saggio Donne nel Risorgimento Molisano (2010, n.34, “Rivista storica del Sannio”), Lingua e dialetto a Montagano nel Sannio tra passato e presente (ed. Enne, 2003, con Michela D’Alessio, prefazione di Ugo Vignuzzi), Il dialetto di Campobasso (saggio, nel II vol. dell’opera collettanea in 3vv. Campobasso capoluogo del Molise, ed. Palladino, 2008, a cura di R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri), Alle radici del dialetto di Riccia. Lingua e dialetto a confronto (saggio, in Lingua e dialetto a Riccia e nell’area del Fortore, ed. Trediciarchi, 2013). Nel 2017 ha dato alle stampe (ed. Gedi) il romanzo Le ali del ritorno. Nel 2020 ha pubblicato, con Iannone di Isernia, “L’infanzia migrante tra realtà e rappresentazione letteraria”.