Il tenente Furnò lascia la stazione navale della Guardia di Finanza: i saluti del sindaco Roberti

Dopo quattro anni trascorsi al vertice del Comando della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli, il Tenente Colonnello Alessandro Furnò passa a nuovo incarico.

In mattinata, in compagnia del Tenente Colonello Paolo Vignudelli, è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Francesco Roberti e dal consigliere comunale Vincenzo Aufiero.

Il primo cittadino, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Termoli, ha voluto ringraziare il Tenente Colonello Alessandro Furnò per l’opera svolta e per la fattiva e proficua collaborazione messa in atto in favore del territorio di competenza.

Nei prossimi giorni il Tenente Colonnello Alessandro Furnò prenderà servizio presso il Reparto Aeronavale del Roan di Napoli dove ricoprirà l’incarico di Capo Ufficio Comando. Il Comando della Stazione Navale di Termoli andrà invece al Tenente Colonello Paolo Vignudelli.

“Auguro – ha detto il Sindaco Francesco Roberti – le migliori fortune e buon lavoro al Tenente Colonello Alessandro Furnò per il nuovo incarico a Napoli e lo ringrazio per la collaborazione portata avanti in questi anni. Rivolgo gli auguri per il nuovo incarico anche al Colonello Paolo Vignudelli che lo sostituirà al Comando della Stazione Navale di Termoli”.