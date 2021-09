Il tenente colonnello Luigi Dellegrazie accolto a Palazzo San Giorgio da Gravina e Guglielmi

Questa mattina il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, insieme al presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, hanno accolto con piacere a Palazzo San Giorgio il tenente colonnello Luigi Dellegrazie, nuova guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso.

“Questo primo momento di confronto diretto – ha dichiarato Gravina al termine della visita – ha permesso alla nostra Amministrazione di dare il benvenuto nella città di Campobasso al tenente colonnello Luigi Dellegrazie, ma è anche servito per rinsaldare, sin da subito, una linea di rapporto tra l’Arma e il Comune che ha saputo, già in passato, risultare determinante per la crescita sociale della nostra comunità.”