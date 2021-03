III DOMENICA DI QUARESIMA

Commento a Gv 2, 13-21

Dalle sue origini l’umanità cerca di dare un senso alla sua esistenza. Così raccoglie le intuizioni più preziose che esperisce e le racchiude nella sfera del sacro (termine etimologicamente traducibile come: a contatto con Dio). Quest’angolo del cuore diventa linguaggio, cultura. Cerca poi un aggancio nella realtà attraverso un luogo, un’architettura. Ed così che nascono i templi: luoghi di senso ed incontro con il divino. Tuttavia Gesù ci aiuta a capire come queste rappresentazioni umane dell’esperienza con Dio, pur meritando rispetto (tant’è che si adira per la strumentalizzazione commerciale del tempio di Gerusalemme), non vanno assolutizzate. Il vero luogo dell’incontro e dell’esperienza divinizzante resta l’uomo in relazione con l’Infinito, Dio e l’”altro”. Dunque, parafrasando la famosa canzone di Francesco de Gregori, possiamo dire: “Il Tempio siamo noi, nessuno si senta offeso”.

+Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.+

Questo episodio è collocato subito dopo la narrazione del prodigio di Cana: il primo dei segni che, in Giovanni, inaugura il ministero profetico di Gesù. Solo pochi giorni dopo il Maestro inizia il suo viaggio verso Gerusalemme per celebrare la Pasqua, ma questa volta in un modo del tutto diverso da come precedentemente aveva fatto. Fino a quel momento, prima che l’acqua fosse tramutata in vino, Gesù si era comportato sempre in modo devoto e rispettoso verso tutte le antiche tradizioni, ma ora Israele aveva bisogno di Speranza e forza: quel “vino buono” per cui la Madre aveva tanto insistito qualche giorno prima (cfr. Gv 2,3).

+Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!».+

Ci troviamo davanti a quella pagine che viene definita “Purificazione del Tempio” riportata oltre che da Giovanni, anche dai sinottici (Mc 11, 7-19; Mt 21, 8-19; Lc 19, 45-48). Il racconto ci tramanda un’immagine di Gesù che mai vorremmo conoscere: il Maestro è infuriato. Quello che tutti si chiedono è “com’è possibile?”. Cerchiamo di capirlo entrando nel contesto del racconto. Provate a mettervi nei panni di un pellegrino che, dopo un lungo, pericoloso e affaticante cammino, si aspetta di trovare nel tempio di Dio, un luogo di preghiera e pace, ma, al suo posto, trova un mercato! Questo rischiava di restare la fede in Israele: un lucroso commercio di valori e potere. I cambiamonete avevano lo scopo di scambiare il denaro romano con quello giudaico, il solo che poteva entrare nel tesoro del tempio, le monete romane erano considerate impure perchè riportavano l’immagine dell’imperatore a cui si attribuiva la divinità, fatto inconcepibile per un ebreo. Questo scambio non era affatto gratuito e avveniva ad un costo sproporzionato. Anche i mercanti di animali gonfiavano il prezzo delle vittime sacrificali, facendo leva sulla necessità della loro purezza rituale che loro assicuravano (ancora oggi gli ebrei osservanti comprano il loro cibo in negozi “Casherut”, in cui viene garantito che la merce rispetti tutte le antiche prescrizioni mosaiche sul puro e l’impuro. Insomma l’atrio del Tempio era diventato una macchina per svuotare le tasche dei pellegrini, anche quelli più poveri. Tutto questo avveniva con l’assenso delle autorità preposte al culto: un fatto gravissimo. Giovanni a differenza di Matteo è un vangelo che vuole porre una discontinuità con il culto tradizionale (cfr. Gv 4, 21), non è un caso che questo episodio sia proprio all’inizio dell’opera. Infatti, quando è stato scritto (verso la fine del primo secolo), il tempio di Gerusalemme, che inizialmente continuava ad essere frequentato dai primi cristiani (cfr. At 2, 46), già non esisteva e c’era il bisogno di rifondare una spiritualità che potesse adattarsi alla nuova situazione. Un altro motivo per cui si evidenzia questa rottura sono le persecuzioni che andavano sempre più aumentando da parte dei giudei verso i giudeo cristiani e questi ultimi non raramente erano i disaccordo con i cristiani di origine pagana. Immaginiamo la scena che, ipoteticamente, aveva fatto infuriare Gesù: un uomo povero porta un’agnello da offrire in sacrificio, l’aveva nutrito e custodito privando se stesso e la sua famiglia della sua carne, fa un lungo pellegrinaggio arriva al tempio e si vede rifiutare l’offerta perché non poteva certificarne la purezza rituale. L’uomo, non avendo abbastanza soldi per comprarne un altro, ritorna triste e mortificato per non aver potuto presentare l’offerta. Il Nazareno era in grado di leggere i cuori e vedeva bene quanta ipocrisia ci fosse in quel luogo. Se l’unico santuario allora dedicato a Dio viene piegato al volere di avidi e disonesti; c’è bisogno di un messaggio forte è chiaro: Via queste “cose”, il santuario di Dio non può essere un mercato. Interessante notare come Gesù voglia fuori le “cose” e non le persone, viene infatti condannato il peccato e non il peccatore. Se Gesù si sdegna, anche noi, cristiani di oggi, dobbiamo saperci sdegnare per gli scandali della profanazione, quella contro la vita e contro l’umanità. C’è da considerare che Gesù non si adira mai con pagani e idolatri, ma solo con chi, dovendo servire Dio, cerca invece solo il proprio interesse ed a scapito degli altri.

+I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».+

I discepoli sanno bene che quel gesto costerà caro a Gesù. Infatti attraverso quel messaggio aveva colpito il peccato più profondo e radicato di tutti coloro che sostenevano e accrescevano quel sistema: l’avidità ingorda e spietata, aggravata dall’ipocrisia di volerla far apparire come un proposito giusto e santo. Gesù colpiva proprio l’attaccamento al denaro: il luogo del cuore dove può essere svegliato il demone più feroce.

+Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.+

Il Verbo fatto carne è la “pietra angolare” del nuovo Israele: “Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.” (1Pt 2, 4-5)

Il Cristo sembra dire con linguaggio profetico: “So che mi ucciderete per questo, sappiate però che dopo tre giorni risorgerò”. I maestri della legge non avevano ancora le categorie per comprendere che il tempio più prezioso della presenza di Dio è l’essere umano abitato dallo Spirito, un tempio che, purtroppo, allora come oggi, viene continuamente offeso e profanato. Forse perchè, ancora per molti, il tempio è solo un edificio, un luogo dove si lascia fuori il mondo con tutti i suoi problemi, non invece l’incontro con Gesù risorto ma, allo stesso tempo, ancora piagato e sofferente, che chiede sacrifici d’amore (cfr. Mt 9, 13).

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci