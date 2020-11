Il Tempio di Salomone: grandiosità e sacralità

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, nella consueta rubrica, presentano un interessante contributo dell’architetto Claudio Calcinai, che di cuore ringraziano.

Come tutti i popoli antichi anche quello ebraico si ritaglia degli spazi sacri come luoghi privilegiati ma non esclusivi dell’incontro con Dio; luoghi santi, separati dai luoghi profani circostanti, indispensabili per entrare in diretto contatto con Dio.

Il popolo di Israele ha sempre maturato la coscienza che il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe non l’avrebbe mai abbandonato.

I testi biblici raccontano di Mosè che durante l’esodo piantava fuori l’accampamento la tenda dell’incontro dove Jhwh discendeva in una colonna di fumo e Mosé si intratteneva con lui come ci si intrattiene con un amico “così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro”(Es 33,11).

La tenda non è vista tanto come abitazione fissa di Dio quanto piuttosto come il luogo in cui Dio e l’uomo si danno appuntamento per incontrarsi: lo spazio sacro non delimita la presenza di Dio, ma fissa il luogo dell’incontro.

Dimora è il termine proprio alla tradizione sacerdotale per il santuario del deserto: questo termine è generalmente usato senza precisione, ma si ha talvolta “dimora della testimonianza” o “dimora della tenda del convegno”.

La tradizione sacerdotale coincide qui con il nome dato a questo santuario nelle tradizioni antiche, la “tenda del convegno”, che essa stessa usa più spesso.

La descrizione, difficilmente comprensibile nei suoi dettagli, è quella di un santuario smontabile, adattato agli spostamenti del periodo nomadico.

Nella tenda si ospitava l’arca dell’alleanza (cofanetto a forma di parallelepipedo in legno d’acacia di due cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza e di altezza); rivestita in oro, munita di stanghe e anelli per il trasporto, con due cherubini con ali spiegate e un coperchio o propiziatorio sempre in oro puro (Es 25,10-20) dove si custodivano le tavole della legge su cui si fondava il patto, l’alleanza fra Dio e il suo popolo.

La Tenda possedeva due altari: quello degli olocausti posto davanti all’entrata (Es 40,6-Lev 4,18), rappresentato come un manufatto lungo e largo cinque cubiti, alto tre, di tavole di acacia rivestite di bronzo, talora chiamato “altare di bronzo”, e quello dei profumi situato nell’interno davanti al velo che isolava la parte di fondo, in cui si trovava l’arca (Es.30,6), descritto di superficie quadrata di un cubito di lato e un’altezza di due cubiti, in legno di acacia rivestito d’oro (Es 30, 1-5).

L’arca era concepita come il trono di Dio, quindi come segno concreto, tangibile dalla presenza di Dio; ma era un trono vuoto quindi questo sottolineava l’invisibilità e la trascendenza di Dio.

Quindi l’arca era il simbolo del Dio nascosto e rivelato.

Una volta che il popolo di Dio si stabilì nella terra promessa è Dio stesso che chiede per sé una dimora (una casa):

“….ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù per stabilirvi il suo nome: là andrete. Là presenterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie e i primogeniti del vostro bestiame grosso e minuto;”(Dt 12, 5-6).

Se Davide (1010-970 a. C. ca) è l’artefice della nascita di Israele come nazione, vero fondatore di Gerusalemme e del suo significato può essere considerato suo figlio Salomone (970-931 a. C. ca), che le diede il Tempio.

Salomone viene presentato come uomo sommamente saggio, il più ricco e il più grande, sottile diplomatico, accorto imprenditore, promotore di traffici mercantili a vasto raggio, abile nell’organizzare lo Stato, fine letterato e uomo di fede.

In realtà i dati storici sono stati notevolmente amplificati e molti indizi portano a ridimensionare la figura di Salomone, comprese le notizie relative alla costruzione del Tempio.

La fama di Salomone, e insieme quella di Gerusalemme, poggiano in larga misura sulle costruzioni che egli realizzò: il Tempio in primo luogo, ma anche, non meno impegnativi, il palazzo reale e le mura.

Fra il quarto e l’undicesimo anno del suo regno Salomone fu occupato nella costruzione del tempio (1Re 6).

In base ad un contratto con il re di Tiro, Hiram, i legnami da costruzione vennero dal Libano, mentre le pietre erano estratte dalle cave prossime a Gerusalemme (1Re 5,29-31).

Gli israeliti, tenuti al lavoro obbligato, fornirono la manovalanza, mentre i fenici furono gli operai specializzati (tagliatori, carpentieri, muratori, marinai ecc.).

Occorre precisare che vi sono varie ipotesi di ricostruzione che differiscono notevolmente fra di loro, per cui anche quella che qui di seguito viene esposta non pretende di essere la definitiva.

Il Tempio comunque doveva avere un carattere tripartito sul modello di altri templi cananaici o fenici, con un vestibolo o cortile d’ingresso chiamato ulam (che in ebraico significa “esser davanti”) (luogo che segna la frontiera tra il profano e la casa di Dio) della lunghezza di dieci cubiti (un cubito = 45 centimetri); e due sale che costituivano la parte propriamente templare.

Delle due sale, la più lunga (quaranta cubiti), rettangolare e interamente rivestita di cedro finemente scolpito, era chiamata hekal, dal duplice senso, in ebraico come in fenicio, di “palazzo” e di “tempio”, la quale fu più tardi chiamata “il Santo” (luogo dell’offerta), che all’interno conteneva un piccolo altare per l’incenso e una tavola sulla quale si esponevano i pani dell’offerta.

L’altra sala era, invece, cubica (venti cubiti), rivestita quasi totalmente in oro, denominata debir, press’a poco la “retro-camera”, in seguito chiamata “Santo dei Santi” (luogo dell’immanenza).

All’interno era depositata l’Arca dell’Alleanza di Jhwh (1Re 6,19), posta sotto due grandi figure di cherubini in legno placcato d’oro che occupavano tutta la larghezza e metà dell’altezza del Debir; figure alate di animali a testa umana, come le alate sfingi dell’iconografia siro-fenicia.

Nel Tempio i cherubini rappresentavano, insieme con l’arca, il trono di Jhwh.

Di muri interni non si fa menzione: ve n’era certamente fra l’ulam e l’hekal, ma ci si può chiedere se ve ne fosse fra questa e il debir.

In effetti hekal e debir sono trattati come un’unità (1Re 6,2) e costituivano propriamente la “casa”, il Tempio, di complessivi sessanta cubiti di lunghezza.

I dettagli relativi al debir sembrano confermare l’esclusione del muro.

Negli antichi templi orientali, la cella era sopraelevata, o, per lo meno, una piattaforma più o meno alta, un podio, sosteneva il simbolo del culto.

Davanti al vestibolo, sui due lati dell’ingresso, erano erette due colonne di bronzo (1Re,7,15-22) ognuna alta diciotto cubiti e dodici di circonferenza, sormontate da capitelli di cinque cubiti, pure in bronzo.

C’è chi le ha interpretate come degli immensi candelabri ma pare più verosimile l’ipotesi che continuassero la tradizione delle stele degli antichi santuari cananei.

I nomi attribuiti alle due colonne, Yakin e Bo’az restano comunque enigmatici: forse significano rispettivamente “essa è solida” e “con forza”.

Un tempo si cercavano volentieri influenze egiziane nel Tempio di Salomone, ma la concezione architettonica di questo è completamente diversa da quella dei templi egizi.

Mentre questi si sviluppano secondo un piano diffuso, dietro una larga fronte, con un groviglio di costruzioni attorno alla cella del dio, il Tempio salomonico era costituito da tre elementi in fila, dietro una stretta fronte.

Analogie con questa divisione tripartita sono state ritrovate in parecchi santuari recentemente scoperti, nella Siria settentrionale e in Palestina così come l’analogia si estende ai sistemi costruttivi.

Detti templi infatti, come supposto per il Tempio di Salomone, presentano muri di mattoni con intelaiatura lignea che sormonta uno zoccolo di pietre.

Mentre sembra non esservi alcun dubbio sulla dislocazione generale del Tempio salomonico: la sommità rocciosa dominante al nord la collina dell’Ofel, dove più tardi furono costruiti il Tempio di Zorobabel e poi quello di Erode e il recinto erodiano è attualmente rappresentato dalla spianata della moschea di Omar, il Haram esch-Sherif e nessun dubbio neppure circa l’orientamento, con l’ingresso rivolto ad est; più difficile è la localizzazione precisa del Tempio.

Il Tempio era parte d’un insieme architettonico che comprendeva pure il palazzo reale e le dipendenze di questo.

Lo stretto legame del Tempio con il palazzo, fa propendere gli esegeti a considerare il Tempio salomonico come una “cappella palatina”, un tempio privato del re e della sua casa, legato prevalentemente alle devozioni del sovrano e dei suoi ufficiali.

Già nel 597 a.C. quando i soldati di Nabucodonosor misero a sacco Gerusalemme, il Tempio subì gravi danni. Il suo tesoro fu saccheggiato insieme con il tesoro regio (2Re 24,13).

Undici anni dopo una nuova invasione babilonese assediò la città che venne rasa al suolo e incendiata.

Il Tempio fu, allora, completamente distrutto e l’Arca dell’Alleanza scomparve.

Arch. Claudio Calcinai

Vice-Presidente dell’Associazione “Alesia 2007”onlus.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:

“LA BIBBIA DI GERUSALEMME” – Dehoniane, Bologna, 2000:

(ANTICO TESTAMENTO: Es=Esodo – Lev=Levitico – Dt=Deuteronomio – 1Re=Primo libro dei Re – 2Re=Secondo libro dei Re).

“GERUSALEMME, IL TEMPIO E LA BIBBIA” – Il Mondo della Bibbia – n°49 Elledici, Torino 1999

“ATLANTE BIBLICO INTERDISCIPLINARE” G. Perego – San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998