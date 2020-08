Il “Tempio” dello spaccio: arrestato un 27enne. Scacco matto al giro della droga

E’ stato il via vai di persone non conosciute e volti “strani” ad insospettire i residenti di San Giacomo degli Schiavoni che hanno quindi deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Compagnia di Termoli. Da quella segnalazione sono partite le indagini dell’operazione “Tempio” che all’alba di ieri, 18 agosto, ha portato all’arresto di un 27enne di Termoli, alla denuncia di 4 persone e all’emissione di 4 obblighi di dimora nei confronti di due uomini e due donne come disposto dal giudice per le indagini preliminari della procura di Larino. Stando alle indagini portate avanti dai Carabinieri della compagnia di Termoli le persone finite nella rete dei militari dell’Arma avrebbero portato avanti un fiorente traffico di sostanze stupefacenti su tutto il territorio del basso Molise. 20 le persone segnalate all’autorità giudiziaria come assuntori di droga. Stando sempre alle indagini la presunta organizzazione i cui ruoli operativi sono ancora al vaglio degli inquirenti non avrebbe portato avanti un modus operandi specifico per incontrare gli assuntori ma diverse sarebbero state le attività di cessione di droga, non solo marijuana e hashish ma anche sostanze stupefacenti più pesanti. L’operazione prende il nome da una specifica zona di San Giacomo degli Schiavoni dove sarebbe avvenuto il maggior numero di episodio di cessione di droga. L’operazione “Tempio” è l’ultima di una serie di indagini portate avanti dai Carabinieri di Termoli agli ordini del Tenente Colonnello Fabio Ficuciello che hanno inferto un duro colpo allo spaccio di droga nella zona costiera. A margine della conferenza il tenente Colonnello Ficuciello ha anche informato che a fine mese lascerà il comando della compagnia di Termoli per prendere un incarico più importante.