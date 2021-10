Il tecnico della nazionale italiana di nuoto Butini e Ivo Ferretti al Centro Sportivo M2 per una collegiale

I migliori nuotatori agonisti molisani saranno impegnati oggi e domani in una due giorni di clinic presso l’impianto del Centro Sportivo M2 di Campodipietra sotto la guida del direttore tecnico della nazionale italiana di nuoto Cesare Butini e di Ivo Ferretti responsabile dell’area biomeccanica della Fin. Una esperienza di spessore fortemente voluta dal delegato regionale della Fin avv. Amelia Mascioli, una opportunità di spessore per la migliore selezione degli atleti molisani e per i loro tecnici. Questa mattina atleti in acqua dalle ore 8,30 alle 13,30. Nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 studio ed analisi nella sala conferenze del Centro Sportivo M2. Domani si replica dalle ore 9,00 alle 13,00.

Stasera alle ore 19,00 la sala conferenze del Centro Sportivo M2 ospiterà la prima edizione del gala’ “Le stelle del nuoto del Molise” occasione in cui alla presenza del Presidente della Regione Donato Toma, del presidente del Coni Vincenzo D’Angelo e dell’assessore allo sport del Comune di Campobasso Luca Praitano, verranno assegnati riconoscimenti agli atleti, alle società ed ai principali attori del mondo natatorio regionale.