Il Teatro del Loto riprende la sua attività artistica: appuntamento al 10 settembre

Il Teatro del Loto riprende la sua attività artistica dopo due anni in cui è mutato il Mondo. È stato per tutti un tempo sospeso e, per chi fa spettacolo dal vivo, forse lo è stato anche di più. Nonostante tutto, abbiamo continuato a guardare con fiducia al nostro lavoro e non abbiamo voluto far passare questo tempo invano. Guardando al futuro, abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo utilizzato questo periodo per ristrutturare completamente gli esterni del Teatro, rendendolo bello come mai. Divenuto nel 2019 di proprietà della nostra cooperativa – Teatrimolisani -, oggi, il LOTO è completamente ricontestualizzato nel borgo di Ferrazzano. Un valore aggiunto, architettonico ed estetico, che desta curiosità nei visitatori. I tanti turisti passati quest’estate in Molise e a Ferrazzano (mai così numerosi negli ultimi anni), che, con le guide del Touring Club Italiano o di Lonely Planet alla mano, ci chiedevano di visitare quello che le stesse indicavano come “il più bel piccolo teatro d’Italia”, hanno sempre certificato, con stupore aggiunto, a visita avvenuta, quello che per noi rappresenta un orgoglio, quello, cioè, di aver reso alla nostra terra “un contenitore d’arte” – noto ormai ovunque per le sue tante attività d’innovazione teatrale – che abbiamo saputo trasformare in “opera d’arte” in sé. Oltre che in uno dei migliori esempi di resilienza culturale dell’Italia dei territori e dei borghi interni. E non ci fermeremo qui, perché con la prossima imminente riapertura, ad ottobre, vogliamo proiettare il Loto in una dimensione sempre più internazionale, sia per le attività da produrre e promuovere sia per far conoscere questo gioiello scenico del Molise come uno dei più bei piccoli Teatri al Mondo.

Nel frattempo dobbiamo però toglierci un po’ di ruggine, accumulata in questo periodo di pandemia, e riprendere con slancio le nostre migliori abitudini.

Invitiamo perciò TUTTI IN CONVITTO non tanto per sottoporci a ESAMI DI RIPARAZIONEquanto per riprendere, anche con ironia, lo Studio e la prospettiva verso il nostro percorso artistico e d’impresa culturale.

Da diversi anni il LOTO LINK FEST fa da preludio alla nostra regolare attività stagionale.

Quest’anno abbiamo voluto promuovere il Festival in un contesto unico e storico per tanti Molisani: il Convitto Nazionale “Mario Pagano”.

Con contagioso entusiasmo, Rossella Gianfagna, il Rettore che ha riportato il Convitto ad antichi fasti, ha accolto la nostra richiesta di aprire gli spazi aperti per una rassegna tardo estiva di spettacolo dal vivo. Un inizio di collaborazione, col Teatro del Loto, che auspichiamo possa diventare strutturale nei prossimi anni.

Il Loto, a settembre, svolgerà, così, i suoi Esami in Convitto per 3 settimane, che ci auguriamo siano “da raccontare”. Per dirla col nostro amato Fred.

PROGRAMMA

VENERDì 10 settembre , ore 19,00

concerto inaugurale

MOLISE IN T’O MOON

Giuseppe Moffa e Domenico Mancini

+

ore 20,00

LE VIE DEL BUDDHA

Stefano Sabelli e Giuseppe Moffa

Giovedì 16 settembre, ore 19,00

SOLORCHESTRA

Luca Ciarla

Venerdì 17 settembre, ore 20,00

MIMì PER ME

(dedicato a Mia Martini)

Maria Carolina Salomé – Pino Soffredini – Flavio Ianiro

Domenica 19 settembre, ore 20,00

IL PERCORSO DI UN’ANIMA

drammaturgia e regia

Emilio Genazzini

Venerdì 24 settembre ore 20,00

LA FINE DELLA GRECIA

Francesco Brandi

Sabato 25 settembre, ore 20,00

GIOVANNA D’ARCO

Le donne e la scelta

Maddalena Rizzi – Anna Kusch – Marco Prosperini – Alioscia Viccaro

regia Filippo D’alessio

Domenica 26 settembre ore 20,00

LE CAMPANE DI DANTE

Stefano Sabelli – Giulio Costanzo – Ettore Marinelli

INFO & PRENOTAZIONI: TEATRO DEL LOTO – 3272352438 / 3397766634

Posto unico Euro 10,00

PREVENDITA

– Libreria Mondadori – Via Pietrunto 24/26, Campobasso

– Bojano : 3473023863

PREVENDITE ONLINE

https://www.diyticket.it/festivals/249/loto-link-festival-tutti-in-convitto

telefona e acquista il tuo biglietto nel punto SISAL più vicino tel 060406