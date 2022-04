Il teatro come espressione dell’io con i ragazzi del Fermi – Mattei

Presso il teatro “Il proscenio” di Isernia si è tenuto lo spettacolo a chiusura del corso di recitazione rivolto agli studenti del triennio dell’Istituto “Fermi – Mattei”.

Il progetto, svoltosi in 30 ore di laboratorio, fa parte dei moduli PON che hanno come obiettivo la valorizzazione e il potenziamento dell’apprendimento e della socialità. Questo percorso formativo ha visto come esperto esterno un maestro d’eccezione, Salvatore Mincione, e come tutor la prof.ssa Bontempo Teresa. Gli studenti attori sono andati in scena in modo spontaneo e divertito rivivendo i momenti importanti del corso e approfittando dell’opportunità unica di recitare al fianco di Salvatore Mincione, Giovanni Gazzani e Silvio Di Sandro. Gli studenti stessi affermano che salire sul palco e mettersi in gioco davanti ad un pubblico è stata un’esperienza fondamentale del loro percorso. È importante sottolineare ancora una volta che la scuola non si svolge solo in aula ma è aperta ad esperienze formative laboratoriali e creative che la fanno essere protagonista.

Il “Fermi – Mattei”, come storica Istituzione Scolastica presente sul territorio di Isernia, ha da sempre tra le sue priorità il saper fare e il saper interpretare le richieste formative degli studenti.