Il tatuaggio: un segno permanente…nella storia

di Gianluca Di Niro

Al giorno d’oggi tatuarsi è diventata molto più che una semplice moda che non riguarda solo i giovani ma, contrariamente a quanto si verificava nei tempi passati, si è estesa anche ad adulti dai quarant’anni in su. Tale azione, nella maggior parte dei casi, ha un significato intimo e personale, da riferirsi a momenti particolari delle propria vita (positivi e non), a passioni ed interessi del tatuato, oppure come mezzo per manifestare la propria unicità comunicandola agli altri. Parliamo di un vero e proprio fenomeno diffuso dovunque ma che possiede origini lontane nel tempo con significati anche diversi da quelli succitati. A confermare questa tesi, prendiamo come esempio alcune ricerche effettuate sul corpo di un’antica principessa asiatica. Gli studi hanno evidenziato che la ragazza, morta giovane, era affetta da tumore al seno e in questa zona erano presenti particolari tatuaggi. Questi avevano la finalità di inoculare pigmenti di tipo vegetale che avrebbero potuto lenire le sofferenze della malata. Come abbiamo visto, il tatuaggio ha origini antichissime che riguardavano, in particolar modo, popolazioni tribali (tra le tante Tahiti, Samoa, Polinesia). A conferma di ciò, citiamo i guerrieri maori che utilizzavano il tatuaggio facciale (“moko”) per raccontare la propria storia. Il termine stesso di “tatuaggio” nasce nel 1771, grazie a queste tribù, con le quali era entrato in contatto l’esploratore inglese James Cook. Egli coniò il termine “tatoo” proveniente dal samoano “tatau”(incidere, colpire). La divulgazione di questi disegni, anche in Europa, è da attribuire, principalmente, ai marinai che effettuavano queste spedizioni. Ad essere coinvolte, inizialmente, furono tutte le più importanti città portuali del XVIII secolo. Il tatuaggio, per i marinai era ormai divenuto un vero e proprio obbligo. “Un marinaio senza tatuaggio non è un vero marinaio” arriverà ad affermare il famosissimo tatuatore inglese del 1880, Samuel O’Reilly. I tatuaggi di cui parlava O’Reilly, considerato l’inventore della macchinetta odierna, non erano, però, assolutamente privi di significati. Da sempre, infatti, questi disegni fatti sul corpo rappresentavano un simbolo di protezione dagli incantesimi oppure dal mare amato e, al contempo, temuto dai marinai stessi. I tatuaggi rappresentavano, soprattutto, un modo per raccontare le proprie storie ed avventure vissute durante i numerosissimi viaggi. In questo periodo venne riscoperto perfino il Giappone, terra con un’antica tradizione riguardo i tatuaggi. Usati originariamente, come gli antichi romani, per riconoscere e marchiare i criminali e colmi di significati finanche magici, presero piede tra i cittadini di basso rango per opporsi a delle leggi che proibivano loro di indossare kimono decorati. Col divieto del 1870 da parte delle autorità nipponiche (che andava a proibire agli abitanti di tatuarsi), la “Yakuza”(mafia giapponese), come simbolo di ribellione e sovversione al sistema, scelse proprio l’ “Irezumi”. Questo non è nient’altro che un tipico tatuaggio tradizionale giapponese, caratterizzato da colorazioni molto accese e disegni molto ampi che possono arrivare a coprire gran parte del corpo. Questo segno distintivo della Yakuza trova una peculiarità, non solo nello stile, bensì anche nel processo di effettuazione: tatuarsi un originale “Irezumi”, infatti, era una prassi lunga e molto dolorosa. Il maestro utilizzava un bastoncino con all’estremità degli aghi. Punzecchiava, in seguito, il colore nella carne, andando a creare delle vere e proprie opere d’arte. Sempre nel gli anni ‘70 del 1800, spostandoci, però in Italia troviamo una situazione pressoché simile: con la diffusione del libro “L’uomo delinquente” dell’antropologo Cesare Lombroso, si iniziò a spargere la voce che chi li portava fosse necessariamente da considerare un poco di buono, affermando che l’atto di tatuarsi equivarrebbe ad una degenerazione morale. Seppur considerabile obsoleto, questo testo rappresenta, al giorno d’oggi, una valida testimonianza delle usanze del tempo riguardo i tatuaggi.