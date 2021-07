Il Tar Molise annulla la gara per gestione degli impianti sciistici di Campitello Matese: tutto da rifare

Con la sentenza n. 260/2021, pubblicata il 1^ luglio 2021, il Tar del Molise, Presidente Nicola Gaviano, Consigliere Relatore dott. Daniele Busico, ha annullato la gara per l’aggiudicazione della gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese che era stata assegnata alla società Malbatour. La sentenza ha accolto il ricorso che era stato proposto dalla società che era risultata seconda classificata, DGA, difesa dall’avv. Michele Lioi di Roma. Il TAR del Molise ha, in particolare, accolto tra i motivi di ricorso relativi alla «mancanza di esperienza tecnica della società risultata aggiudicataria che era stata costituita solo pochi giorni prima della pubblicazione del bando di gara, alla mancata indicazione nella offerta degli oneri per la sicurezza».