Il Tar mette un freno alla caccia, le doppiette: in discussione gli studi di esperti

Amarezza e delusione viene espressa dai cacciatori del Basso Molise per la sospensiva del TAR riferita al calendario venatorio e in particolare alle giornate di preapertura della tortora e della quaglia.

Il presidente del Tribunale Amministrativo del Molise ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni protezionistiche LAV, LIPU, LNDC Animal Protection e WWF Italia sospendendo le disposizioni del calendario venatorio che autorizzavano il prelievo della tortora e la pre-apertura della caccia alla quaglia.

I cacciatori della zona bassomolisana sono di parere opposto e scrivono, in una nota: “Il Molise era di esempio a livello nazionale rispetto alle altre regioni, in quanto non si era mai verificato un ricorso a livello amministrativo di tale portata.

Quando accaduto è di una gravità unica, poiché mette in discussione i censimenti e gli studi effettuati dagli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) che hanno collaborato con il Dott. Fasoli dell’Università di Padova, la dottoressa Guidolin di Milano ed il dottor Diego Rubolini, e potrebbe mettere in discussione anche altre specie cacciabili.

Forte preoccupazione è espressa dai cacciatori nei confronti della Regione ‘che con leggerezza e poca attenzione ha consentito al mondo ambientalista di prevalere rispetto a dati ufficiali che potevano essere oggetto contraddittorio per evitare la sospensiva’. Ancora una volta il basso molise viene penalizzato nel settore venatorio”.