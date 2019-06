Il Tar ammette aspirante poliziotto escluso nonostante fosse idoneo

C’è chi non riesce a trovare un lavoro e resta disoccupato e c’è chi, invece, un lavoro ce l’ha, partecipa a un concorso, lo supera e poi si ritrova in mezzo a una strada perché nel frattempo ha perso la sua occupazione originaria. E’ quanto è accaduto a moltissimi militari dell’esercito italiano, oltre che a molti civili, che si sono congedati e hanno dismesso la divisa mimetica per indossarne un’altra, quella della Polizia di Stato. Disoccupati perché, pur idonei al concorso indetto dal Ministero dell’Interno nel 2017, non sono stati ancora assunti. Ovviamente, al fine di ottenere giustizia, sono stati costretti a ricorrere ad un legale di loro fiducia. E’ quanto accaduto anche ad un aspirante Poliziotto Molisano S.P., il quale, mosso dal forte desiderio di intraprendere la carriera presso la Polizia di Stato e di indossare una divisa, ha impugnato presso il TAR Lazio, con gli Avvocati Guido Rossi e Maria Bruno (foto), il provvedimento di non ammissione alla successive prove.

I Fatti. Il ministero dell’interno nel 2017 bandiva un concorso per l’assunzione di 1.148 allievi agenti. Chi è risultato idoneo ma non vincitore non rientra, al termine di tutte le prove, nella graduatoria finale. Il concorso in argomento, prevedeva un test preselettivo di cultura generale, visite mediche e prove di efficienza fisica. Molti partecipanti, come il ricorrente Molisano, risultavano idonei alla successive prove e, mentre erano in attesa della convocazione, venivano resi edotti circa l’emissione di un decreto che stravolgeva, in corso d’opera, le regole del bando in netta violazione delle lex specialis di gara. In particolare, il decreto, abbassava l’originario limite di età da anni 30 ad anni 26 stabilendo come requisito minimo di partecipazione il diploma di scuola superiore anziché quello originario della licenza media. In parole povere, chi all’atto della domanda aveva 25 anni ma, dopo l’idoneità aveva superato i 26 anni (come il ricorrente) si vedeva ingiustamente ed illegittimamente estromesso. Come chi, in possesso del diploma di licenza media, veniva escluso perché il ‘nuovo’ requisito prevedeva il diploma di scuola superiore. Il Tar Lazio – Roma – nella giornata di martedì 18 giugno, ha accolto la sospensiva presentata dai legali Guido Rossi e Maria Bruno ammettendo il ricorrente S.P. alle successive prove che termineranno il 2 agosto 2019. Il commento dei legali: “Sin da subito ci siamo mostrati fortemente perplessi dinanzi alla possibile legittimità dell’operato della P.A. in ordine, soprattutto, ad un decreto emesso successivamente all’idoneità dei concorrenti.

Questo in netta e palese violazione delle regole autoimposte presenti nel bando ed in netto spregio del principio giuridico del c.d. tempus regit actum. E’ noto, infatti, che il summenzionato criterio non trovi applicazione per le procedure concorsuali, in quanto le norme di riferimento sono quelle in vigore nel momento di inizio della procedura. In particolare, sull’applicabilità dello ius superveniens alle procedure concorsuali, la giurisprudenza amministrativa facendo proprio un orientamento decennale, con un ormai granitico orientamento del Consiglio di Stato, ha definitivamente precisato che ogni atto o provvedimento debba essere conforme alla disciplina vigente al momento dell’emanazione dell’atto o provvedimento stesso. Tale principio, del resto, trova consacrazione nel nostro ordinamento all’art. 11 delle disp. prel., rubricato “efficacia della legge nel tempo”, il quale testualmente dispone: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Dunque, è stata posta una prima pietra miliare che consentirà al ricorrente Molisano, di poter prendere parte alle successive prove, sognando con maggiore concretezza di poter indossare la divisia della Polizia di Stato. La trattazione del merito è attesa per il 3 aprile 2020.