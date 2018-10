Il talento molisano in onda al Kilimangiaro nella rubrica “A cavallo del mondo”

Ci sarà anche un po’ di Molise nella nuova stagione del “Kilimangiaro” che partirà oggi, domenica 14 ottobre. La trasmissione, condotta da Camila Raznovich, alla scoperta delle bellezze d’Italia e del mondo – tra natura, arte e cultura – in onda su Rai3, alle 15,30, ospiterà una nuova rubrica ideata e realizzata da una troupe di fotografi professionisti di Agnone. Ancora una volta, dunque, il talento molisano sulla ribalta delle tv nazionali e Nicola Mastronardi e Danilo Di Nucci di “Iridi Digitali” saranno sicuramente all’altezza del loro operato. E allora, tutti sintonizzati oggi pomeriggio alle 16,20 circa per questo viaggio “A cavallo del mondo” nel cuore del Mediterraneo per scoprire il respiro del mare, la bellezza e il mito dell’isola di Creta.