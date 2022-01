Il SuperEnalotto regala 150mila euro al Molise: caccia all’ultimo fortunato vincitore

Tre premi da 50mila euro l’uno assegnato con la SuperStar BlackWeek, due a Campobasso e uno ad Isernia. Sisal: “Un premio non è stato ancora riscosso”

Tre vincite totali, due a Campobasso e una ad Isernia. E’ il bilancio dell’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week” che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021), ognuno dei quali di 50mila euro.

“E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, pianificando il loro futuro – si legge in una nota stampa – c’è ancora un premio da incassare in Molise. Forse il vincitore non vuole dare nell’occhio o magari non si è accorto di aver vinto.

É importante ricordare ai giocatori – affermano dalla Sisal – di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è il fortunato vincitore e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso.



Di seguito la località della vincita realizzata in Molise che non è stata ancora presentata all’incasso e il termine ultimo per la riscossione.



MOLISE – Campobasso (CB)

Vincita effettuata presso il punto vendita:

BAR GRISBI

VIA ALFREDO TROMBETTA, 26



La scadenza per la riscossione della vincita di Campobasso (CB) è mercoledì 23 febbraio 2022



L’iniziativa “Black Week” ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50mila euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità”.