“Il successo nonostante…”: presentato il libro di Trombetta

di DORETTA COLOCCIA

Presentato presso il Circolo Sannitico di Campobasso il libro di Eliseo Trombetta ” Il successo nonostante…..”.Relatrice la prof. ssa Isabella Astorri, PRESIDENTE SIPBC, Onlus Molise. La prof. ssa Astorri ne ha ricordato l’attività imprenditoriale nel campo dell’ editoria molisana _giuridica. Ne ha ricordato l’impegno sociale, l’altruismo, la generosità e la gratuità verso l’altro. Per Eliseo, ha detto Isabella, il NOI è venuto sempre prima dell’ IO.

La storia di Eliseo Trombetta è prima di tutto una storia di appartenenza, di attaccamento ad un territorio in cui costruire qualcosa, lottando contro ogni ingiustizia..

Eliseo Trombetta dimostra di conoscere bene il territorio in cui risiede. Conosce i difetti atavici degli i dolenti e dei piccoli o grandi problemi quotidiani, attraverso raccomandazioni e sudditanza, svendita della propria dignità. Un malcostume diffuso che a volte lo ha penalizzato “la coscienza non va d’accordo con gli affari” ha detto Trombetta. Una burocrazia arretrata, debole con i forti e forte con i deboli. Capace di far passare il diritto come favore. Eliseo tratteggia tutto ciò attraverso degli esempi. Ma va avanti per la sua strada con orgoglio e spalle dritte.Le traversie non lo fiaccano. Un imprenditore del Sud che, in oltre 30 anni di attività, compie una rivoluzione nel campo del Diritto, utilizzando al meglio le nuove tecnologie. Nasce così la Diem Informatica, società la cui gestione è oggi affidata ai figli, in uno scambio generazionale.

La storia di Eliseo Trombetta è una storia intrigante perché il suo successo è avvenuto nonostante tutto. La storia di un uomo del Sud che decide di operare, come sottolinea nella prefazione al libro Nando Benigno, per il riscatto del suo Sud. La sua storia parte da Torremaggiore, Foggia, Campobasso, Porto Cesareo, le cittadine che lo hanno visto nascere, crescere, affermarsi come imprenditore. Un libro che offre una presa, un appiglio sicuro, un punto di riferimento per chi ha il coraggio di osare le sfide che oggi devono affrontare le aziende, costrette spesso ad opporsi ad un sistema marcio. Per questo nel 2010 Eliseo Trombetta ha creato nel Molise l’ O. M. L. ( l’osservatorio molisano sulla legalità alla cui presidenza è oggi Nicola Frenza)

Trombetta, un esempio di tenacia e volontà, a dimostrazione che il sole sorge e lo possiamo scorgere solo con lo sguardo rivolto verso il cielo e non camminando a testa bassa persa nei meandri di una burocrazia assillante e ossessiva.

Un insegnamento e un’ esortazione : a guidarci deve essere la consapevolezza che se una cosa la puoi sognare la puoi anche realizzare.