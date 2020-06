Il sorriso dietro la mascherina, riapre il Campus estivo a Isernia

Si sono aperte regolarmente le porte del campus estivo 2020 “Il sorriso dietro la mascherina”, organizzato dalla cooperativa sociale “PI.MA.” in collaborazione con l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Isernia. La società cooperativa “PI. MA.” vanta un’esperienza trentennale nel settore educativo; in particolare, con professionalità e dedizione, organizza il campus estivo ogni estate, da giugno a settembre, intrattenendo i più piccoli e gli adolescenti, fino alla riapertura della scuola. In linea con lo spirito dello staff, da sempre intraprendente e mai arrendevole, anche quest’anno, malgrado le complessità organizzative derivanti dalle norme anti-Covid, la cooperativa ha deciso di offrire il servizio di campus estivo. I bambini, in questo periodo, hanno imparato a stare in casa, sentendosi spesso soli e dimenticati, dalle istituzioni, dalla scuola, dai compagni. L’iniziativa nasce, perciò, con questo obiettivo: educhiamoli a stare in compagnia a distanza. Venendo al progetto, la finalità, in situazione di emergenza sanitaria per il Covid-19, è quella di organizzare attività educative estive nella massima sicurezza per bambini ed operatori. Si pensa a creare gruppi ristretti di bambini, senza che possano mischiarsi. Le attività si svolgeranno prevalentemente all’esterno, nel giardino della scuola. Il centro si baserà sul modello dell’outdoor education, metodo che promuove il cambiamento dei comportamenti, stimola e motiva il bambino e favorisce la comunicazione e la socializzazione. Si lavora all’aperto, individualmente o in un piccolo gruppo, in un clima emotivamente coinvolgente. Le iscrizioni sono ancora aperte. Il servizio è rivolto ai bambini dai 18 mesi agli 11 anni e si svolgerà fino al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 8 alle 14. Il personale PI.MA. è a disposizione per ogni chiarimento, in struttura o ai contatti presenti sul sito web della società. Allo staff va il nostro in bocca al lupo per questa nuova avventura, ai bambini l’augurio di una splendida estate di divertimento in sicurezza!