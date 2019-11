Il sopravvissuto Carlo Santoro ha compiuto 100 anni: «Quel referendum per dire no ai nazisti»

La testimonianza del campobassano al Corriere della Sera: «Scampai alla morte tre volte davanti al protone di esecuzione»

Il campobassano Carlo Santoro ha compiuto ieri, lunedì 4 novembre, 100 anni. La sua è una storia speciale perché è un sopravvissuto all’eccidio nell’isola greca di Cefalonia. Ad occuparsi della sua storia è stato il Corriere della Sera.

“Ha compiuto 100 anni (ieri, 4 novembre 2019) un sopravvissuto dell’eccidio nell’isola greca di Cefalonia. È il 18 settembre 1943, avvio della mattanza dei militari italiani da parte delle truppe tedesche. Dopo violenti combattimenti e la resa, vengono passati per le armi circa 5.000 soldati della divisione Acqui. Sopravvivono in pochissimi e Carlo Santoro, ufficiale del 1° battaglione del 17° reggimento fanteria, è uno di loro. La sua memoria è ancora lucida e, aiutato dai suoi familiari, racconta a Corriere.it — da Campobasso, dove vive — quel giorno «in cui scampai alla morte per ben tre volte».

«Capimmo subito cosa sarebbe accaduto»

Era il 23 settembre e la sera precedente «i tedeschi ci avevano assicurato che ci avrebbero portato con una nave sulla terraferma per essere sottoposti a un procedimento disciplinare da parte di un tribunale tedesco. Ma la camionetta su cui salimmo non arrivò mai in porto. Ci scaricarono invece in una casa colonica vicino al mare, a San Teodoro. Sentivamo le urla strazianti di altri soldati. Notammo subito la figura di un cappellano che era in mezzo a loro e pregava ad altra voce. Non fu difficile capire cosa sarebbe successo di lì a poco. Ci chiamavano a gruppi di quattro o otto militari, caricavano tutti su una camionetta poco distante e si eseguivano le fucilazioni. I corpi poi venivano buttati in una fossa comune, proprio nel luogo dove oggi sorge il cimitero dei caduti italiani.Quando fui chiamato la prima volta, non so perché, mi abbassai per allacciarmi le scarpe; allora il soldato tedesco chiamò un altro al posto mio. Tornai indietro e mi misi nella parte più distante del muro di cinta. Dopo un po’ arrivò di nuovo il mio turno. Prima di salire sulla camionetta mi avvicinai al cappellano e gli porsi il portafoglio. Mentre compivo questo gesto, ricordo esattamente che otto ufficiali marchigiani si misero a braccetto e cantando l’inno del Piave andarono volontari verso la morte. Tornai indietro di nuovo e fui chiamato per la terza volta. Insieme ai miei amici, i tenenti De Stefani, Cappelli e Onorato, ci accingemmo a salire sulla camionetta. Avevo appena appoggiato il piede sul predellino quando a un tratto, come un automa, mi girai su me stesso e, sotto la minaccia delle mitragliette, raggiunsi il prete. Io rimasi lì e gli altri, purtroppo, andarono verso la morte, verso la fucilazione. Il cappellano, che intanto continuava a pregare ad alta voce, capì che uno dei due militari tedeschi era piuttosto turbato».

«Ero in uno stato di totale incoscienza»

L’ex soldato della Acqui prosegue: «Allora gli si avvicinò pregandolo di sospendere le esecuzioni. Gli baciò persino le mani e questi si rivolse all’altro soldato dicendogli di sospendere le chiamate. Lui intanto si sarebbe recato al comando per avere ordini circa i superstiti. Sono stati i dieci minuti più lunghi della mia vita, furono interminabili. Era come se fino ad allora fossi rimasto in uno stato di totale incoscienza e di colpo avessi preso atto di quello che mi stava capitando. Quando il tedesco tornò disse al prete: “Il comando concede la grazia ai restanti”. Non potete immaginare cosa accadde: pianti, urla di gioia, incredulità. Mi accorsi intanto che ero sudatissimo e sentivo freddo, nonostante il sole. So che quella sera stessa la radio inglese annunciò che la Divisione Acqui a Cefalonia era stata sterminata».

«Passati per le armi dopo i combattimenti»

Il racconto di Carlo si ferma un attimo, poi riprende. «L’armistizio ci trovò impreparati. Con l’Italia i contatti erano in sostanza nulli, mentre sull’isola c’era un battaglione di soldati tedeschi che ci aveva dato un ultimatum: combattere con loro o contro di loro. Dopo alcuni giorni di colloqui il generale Gandin, che comandava la Acqui, rimise tutto nelle nostre mani. Ci fu un vero e proprio referendum. Non credo sia mai successo nella storia del nostro esercito. A parte qualcuno, nessuno di noi voleva cedere le armi al nemico. Decidemmo di combattere. Era il 15 settembre. I tedeschi iniziarono a sorvolare l’isola con gli Stuka, a bombardare e a mietere il panico tra la popolazione. La sera tra il 18 e il 19 settembre sbarcò a Cefalonia una nuova divisione tedesca di alpini. Il 21 settembre, che avrebbe dovuto essere il giorno della nostra ripresa, fu invece quello della disfatta. Ricordo che gli ufficiali e i soldati che si arrendevano venivano immediatamente passati per le armi. Il mio battaglione cercò di resistere il più possibile ma poi ci ritrovammo senza proiettili e vivere. Ricordo ancora il generale Gherzi, comandante di brigata, che mi guardò per dirmi: “Allora è finita?”. Poi andò via».

«Il generale mi baciò come un figlio»

Poco dopo «mi raggiunse nella baracca il tenente colonnello Francesco Dara, comandante del battaglione: mi abbracciò, mi baciò come un padre e pianse a dirotto. La mattina del 22 settembre sentimmo i tedeschi che gridavano verso di noi “raus! Raus! Uscite fuori!”. Solo all’ordine del nostro ufficiale uscimmo a mani alzate. Quella fu l’ultima volta che vidi i miei superiori. Caso volle che nelle vicinanze ci fosse una nostra auto su cui vennero fatti salire Gerzi e il colonnello Sebastiani, l’aiutante maggiore del generale. Ci dissero che dovevano essere portati al comando tedesco. Li vedemmo andare via e poco dopo sentimmo degli spari. Non ho mai saputo con esattezza cosa sia successo, ma credo che anche in quell’occasione, se non ci fosse stata l’auto, saremmo stati fucilati sul posto, assieme agli alti ufficiali».

(Carlo Santoro poi venne deportato in un campo di prigionia in Germania assieme ad altri 500 mila soldati italiani — gli internati — che si rifiutarono di combattere con il nazismo esprimendo una scelta netta, quella del no. Al rientro in Italia si sposò con Lidia, dalla quale ha avuto due figlie, Adriana e Maria Vittoria. Successivamente ha lavorato come funzionario presso la prefettura di Campobasso, la città dove ha sempre vissuto. Solo a Lidia confidò quel che accadde a Cefalonia. Solo dopo che l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi accompagnò una delegazione di reduci al sacrario dei nostri caduti nell’isola greca, Carlo — che partecipò a quel viaggio — si decise a raccontare alle due figlie, e alla loro cugina Lidia, quei giorni terribili in cui la Acqui venne sterminata. Questo testo è stato raccolto dagli stessi familiari in tempi differenti. Alcune parole anche all’approssimarsi del centenario dell’ex soldato della Acqui)