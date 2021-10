Il sonno della coscienza genera alluvioni

di Marianna Meffe

Parlo da tempo di cambiamento climatico, di cause ed effetti, dei segnali che il Pianeta ci manda e delle soluzioni e idee innovative che animano la discussione internazionale.

Oggi mi chiedevo di cosa potessi parlare per coinvolgere nuovamente il pubblico: poi mi sono accorta che non serviva guardare lontano e che l’esempio più lampante ce l’abbiamo sotto gli occhi in queste ore.

Non vi nascondo che per un attimo il nesso mi era sfuggito, avevo appreso la notizia in maniera passiva, dispiaciuta certo, ma senza interrogarmi molto sulle cause. In quel momento mi sono resa conto di quanto anche la mia coscienza, la coscienza di chi ha a cuore questi temi e cerca di mantenere alta la soglia dell’attenzione, si stia ormai abituando alla realtà dei fatti: ma poiché tra abitudine e rassegnazione il passo è breve, sono qui a parlarne per ricordarlo in primis a me stessa.

Per ricordare cosa? Che l’acqua che sta cadendo in Sicilia in questi giorni non è normale: non è il freddo che arriva, non è la natura, non è l’eccezione. È la regola dei prossimi anni.

E se ce ne dimentichiamo (mi ci metto dentro) finiamo tutti affogati e ci possiamo scordare la vacanze in Sicilia. O a Venezia. O la settimana bianca sulle Alpi.

In sole 24 ore in Sicilia sono caduti 15 centimetri di pioggia, una quantità che normalmente verrebbe giù in un mese. Se anche voi avete appreso la notizia con uno sguardo di tristezza alla vista delle immagini e nulla più, beh, è perché è così che ci è stato presentato: come lo spettacolo naturale e per questo inarrestabile di una semplice, seppur triste, manifestazione dell’inverno incombente.

Le testate giornalistiche continuano a parlare di “maltempo”: e questa informazione fuorviante e volutamente semplicistica è parte del problema.

Il fenomeno del cambiamento climatico non può essere tenuto nascosto se lo si vuole affrontare: il nemico ha bisogno di un nome, se non altro per essere legittimato come tale, perché gli si dia l’importanza che il suo rango richiede. E se il nemico in questione minaccia di abbattere secoli di progresso e l’esistenza stessa della specie, nascondersi dietro la scusa del falso allarmismo è un pretesto che non reggerà di fronte alla storia.

La viltà dei mezzi di informazione di oggi sarà la rovina del futuro: non ci stanno rimboccando le coperte per tenerci al sicuro, ma per farci affondare più in fretta quando l’alluvione arriverà nelle nostre stanze e il peso del piumone bagnato ci trascinerà veloce verso il fondo.

Le piogge intense e i nubifragi che si stanno abbattendo sulla Sicilia sono l’ennesimo capitolo di una storia già sentita, ma che fino a qualche decennio fa non era ancora stata scritta: parlare di natura, quando l’influenza delle nostre azioni è così palese è non solo riduttivo ma anche estremamente pericoloso.

Ormai numerosi studi – riporto quello del National Center for Atmosperich Research (NCAR)– hanno evidenziato il nesso tra attività umana e variazione delle precipitazioni: si ha un aumento delle precipitazioni dell’1-2 per cento per ogni grado in più di temperatura dell’atmosfera, perché c’è una maggiore evaporazione degli oceani.

Insomma, se questa volta è toccato a Catania e alla zona Etnea pagare per anni di incuria e negligenza, la prossima volta chissà a quale porta busserà la Dolcenera. E se non è facile, forse neppure auspicabile, puntare il dito contro un unico responsabile, di certo di fronte a questo spettacolo desolante ci si aspetterebbe una presa di responsabilità collettiva delle istituzioni, un segnale di presa di posizione che lanci un messaggio ai cittadini: sappiamo cosa sta succedendo, ce ne assumiamo le colpe e lavoreremo perché non debba più ripetersi. O almeno perché non debba ripetersi così spesso.

Invece siamo ancora qui a parlare di maltempo.