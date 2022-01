Il sole splende su Campitello e sulle piste si scia

E’ una meravigliosa giornata di sole quella odierna, domenica 2 gennaio, e a Campitello Matese si scia. La neve è ancora presente sulle piste e gli appassionati, non tantissimi per la verità, hanno approfittato del cielo sereno per trascorrere qualche ora sulla nostra splendida montagna. Non c’è il tutto esaurito dei giorni migliori, ma può essere un buon punto di partenza per le prossime settimane. Quando, si spera, la neve possa tornare a fare capolino sul Matese per la gioia di grandi e piccini. (Video: pagina Fb Campitello Matese).