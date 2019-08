Il “Sole d magg” dei Display conquista il festival della canzone dialettale di Gambatesa

I Display vincono la 30 esima edizione del festival della canzone dialettale molisana a Gambatesa tra una pioggia di coriandoli, applausi e complimenti della giuria. “Sole d magg” è il titolo della canzone che il gruppo, di recente formazione, ha proposto al festival. La canzone racconta di una storia d’amore tra un uomo e una donna e di quanto questo amore sia stato forte e grande nonostante la lontananza.Il testo è stato scritto da Nicolino porrazzo (voce del gruppo) ed M. Colantonio mentre le musiche da Giuseppe Guarino (tastiere), Michele Iarocci (chitarra), Vincenzo Di Marzo (basso) ed Antonello Santoianni (batteria). I 5 ragazzi, tutti di Bonefro, accomunati dalla voglia di sperimentare nuove idee e influenze musicali. La band sta lavorando su questo progetto musicale, andando a realizzare molteplici brani nei quali miscelano alle atmosfere classiche del pop rock le sonorità moderne della musica elettronica. Un piccolo mattone messo a terra pian piano dopo tanti sacrifici sperando di costruire un vero e proprio muro di sogni.. I ragazzi si reputano molto felici di aver partecipato al festival, è stata un ottima occasione per mettersi in gioco, valutare il lavoro fatto in precedenza e la possibilità di avere dei riscontri con il pubblico e con gli altri gruppi musicali in gara.Ringraziano la proloco di Gambatesa, soprattutto gli organizzatori della manifestazione in particolare al presidente Pasquale Abiuso,il service e si complimentano con tutte le altre band in gara e tutti i partecipanti al concorso.