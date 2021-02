Il sold out della pazienza

Franco Mancini

Il filosofo de Montaigne avvertiva che “la parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che l’ascolta”.

Più prosaicamente, le parole hanno un peso.

Ed allora, una comunità che si rassegna ad avere una disoccupazione così alta ed un PIL così basso. Che non si interpella sulle ramificazioni della criminalità organizzata sul proprio territorio. Che accetta di non avere strade a scorrimento veloce, collegamenti ferroviari decenti, di sentirsi schernita come “non esistente”, beh, ha il diritto, perlomeno, di non essere offesa nella propria intelligenza.

Quando il Commissario alla sanità, Giustini, afferma, in una nota scritta, di “avere appreso, dalla stampa, che il tasso di mortalità nel Cardarelli è eccessivamente elevato e che, di conseguenza, chiederà accertamenti ai Ministeri competenti” e, poi, con un coup de theatre, propone due soluzioni – una l’opposto dell’altra – ed affida a Florestano il ruolo di Commissario dell’emergenza, annunciando che, in caso di mancata accettazione, sarebbe individuato un altro professionista esterno(a spese dei molisani, n.d.r.), il grado di sopportazione va in tilt.

E’ più di un anno che le responsabilità sul piano emergenziale rimpallano da Struttura Commissariale a Regione, e da questa e dall’Asrem al Commissario, in un surreale balletto di prove muscolari, voli di cappelli messi su questo o quell’altro intervento, dimissioni agitate e rimosse, Covid Hospital di Larino che compare e scompare come da un cilindro di Silvan.

Se Flaiano non ci ricordasse che “la situazione è grave, ma non è seria”, saremmo portati a concludere, come nelle partite di cortile, che “chi si trova, para”.

Adesso sono sbocciati 60 posti – Covid alla Fondazione Pavone: ben vengano, ma mi risulta che Salcito è collocato in Molise da sempre, e che non ci voleva così tanto ad intuirne ed utilizzarne le opportunità.

“Vi dirò di più” – ha proclamato il Presidente Toma ad un’emittente televisiva – “i cittadini molisani possono contare sull’attivazione della Cross, che permette il ricovero in ogni parte d’Italia”. Magra ed amara consolazione.

Infine, il Generale Giustini consegna a Florenzano due opzioni: Cardarelli tutto e solo Covid, con Isernia, Agnone e Termoli chiamate ad accogliere tutti i pazienti “no virus”; oppure Cardarelli Covid free, con i presidi ospedalieri di Isernia o Termoli destinati solo a pazienti infetti.

Non una parola, non un numero, non un protocollo, per illustrare la sostenibilità dell’una o dell’altra scelta, sebbene l’impatto di entrambe sia, anche all’occhio del profano, tanto complessa, onerosa e densa di incognite, quanto lo era – se lo era – l’originaria destinazione di Larino a Covid Hospital, deliberata dal Consiglio Regionale, voluta dal Commissario (in questo caso condivisibilmente), e fermamente contrastata da Toma e Florenzano.

Ma ora che siamo ai piedi di Pilato, è come se Giustini dicesse “vedetevela voi”, brandendo l’alternativa di un nuovo professionista esterno.

Questo significa che non bastano un Commissario ed un sub- Commissario, oltre a D.G. e vice Asrem di fonte extraregionale, per assicurare uno straccio di protezione alla salute di 305 mila residenti?

Florestano ha raccolto la designazione (Commissario del Commissario), almeno evitandoci un posto di blocco a via Porta Napoli, per fermare l’arrivo di qualche altro esperto che, per venire in Molise, sbaglia il casello di San Vittore.

La nostra regione, da circa un decennio, subisce lo schiaffo istituzionale e costituzionale del Commissariamento.

Costituzionale, perché la sentenza della Consulta – Relatrice la neo Ministra della Giustizia, Marta Cartabia – pur non accogliendo il mio ricorso sulle aliquote massime delle addizionali a causa del deficit sanitario, fu però molto chiara nello statuire che le obiezioni mosse in ordine al vulnuscostituzionale avevano un fondamento, ma dovevano essere sollevate (si intende, dalla Regione) prima e più “a monte”, e cioè all’atto e contro la istituzione dei cosiddetti tavoli tecnici nazionali e nei confronti della relativa compressione delle autonomie regionali.

Questo decennio di commissariamenti, con il suo corollario di blocchi del turn over, smantellamenti della rete ospedaliera, tassazione ai massimi; la sottoposizione a tutela, caldeggiata e protetta anche per interessi elettorali locali, hanno portato a questo risultato: grazie alle notizie apprese dalla stampa, il custode della salute molisana chiederà di fare chiarezza al Ministero vigilante e, comunque, passa il cerino acceso all’Asrem ed alle Procure.

Il Ministero, per dirla tutta, è lo stesso che, finora, ha trattato il Molise come un fastidioso orpello che, ogni tanto – ma proprio ogni tanto – alza la cresta attraverso un drappello di “volenterosi”, “ribelli” e sindacalisti, che si ostinano a vendere cara la pelle (non solo in senso figurato) e a non ridurla a carne da macello.

Il dato, nudo e crudo, è che l’unico Centro Covid del Molise sta scoppiando e che, se non è già avvenuto, è perché regge un macabro equilibrio (un tasso di sostituzione) tra ricoveri e decessi.

Al netto di continue rassicurazioni in favore di telecamera, abbiamo assistito ad auto- ambulanze dinanzi al Cardarelli, in attesa del pass o di dirottamenti. E possiamo solo immaginare quale fosse lo straziante stato d’animo dei trasportati.

Non basta lavarsi la coscienza trasferendo la pratica, nel più classico esercizio di burocrazia, ai Ministeri “competenti”.

Questa modalità non soltanto non risolve problemi che dovrebbero essere conosciuti e risolti con l’organizzazione e le competenze interne, ma, soprattutto, getta una luce gratuitamente e gravemente sinistra su quegli stessi operatori sanitari che, fino a ieri, abbiamo (giustamente) eletto ad eroi della lotta alla pandemia.

Prima della patologia delle “ispezioni” e degli esposti alle Procure– figlie di una cultura del sospetto e di un amore per la giustizia sommaria, da cui il nostro Paese non riesce mai a disintossicarsi – si impone la fisiologia del governo degli eventi e di un’operazione- verità: quali dotazioni sono state dedicate alla riorganizzazione dell’offerta sanitaria pubblica, fra la pausa estiva e la seconda, prevedibile ondata? Quante convenzioni (e quando) andavano sottoscritte con i privati, per anticipare l’emergenza? Quale era e qual è il fabbisogno di risorse umane e di mezzi da coprire, per fronteggiare risalite di contagi ampiamente annunciate?

Prima di creare allarmismi su ventilate forme di malasanità o, viceversa, di alimentare perniciose svalutazioni dei rischi, le autorità hanno il dovere di informare sull’ effettiva resilienza del sistema, fare chiarezza sui numeri, sul grado di saturazione dell’offerta, sulle misure assumibili nell’immediato.

Se è vero che si è sempre sbandierata la dotazione di 39 terapie intensive, come mai, al raggiungimento del dodicesimo posto di rianimazione al Cardarelli, si è ammesso il sold out delle disponibilità, alcuni malati sono stati trasferiti in regioni limitrofe e, solo allora, è iniziata la corsa ai bandi per le assunzioni, all’installazione di moduli ed alle convenzioni con le strutture private?

La salute è uno di quei beni comuni sui quali non si possono fare concessioni ai giochi di parole, alle approssimazioni, ai conflitti di competenze.

La gente ha il diritto di sapere se il grido di allarme di primari ed operatori sanitari venga spento da cordoni di omertà.

Se la zona gialla è lo specchio di una realtà o il frutto di indici ed elaborazioni statistiche che, per specificità demografiche od altri fattori, non possono (solo) tecnicamente condurre ad un diverso risultato.

Se la formazione di tutti gli addetti è davvero idonea a contrastare vecchie e nuove manifestazioni del virus.

Non si può pretendere, se non con qualunquismo od ingenerosità, che sistemi sanitari lacerati, da decenni, da lotte intestine, scellerate politiche nazionali al ribasso, sottovalutazioni della medicina territoriale e dell’esigenza di formazione del management sanitario, fossero in grado, d’incanto, di debellare, senza errori ed intoppi, una pandemia così subdola e misconosciuta.

Ma il dovere dell’umiltà, della verità e della consapevolezza, quello sì, lo si può e lo si deve esigere.

Affinché, tra tanti colori, non ci rimanga solo il rosso della vergogna.