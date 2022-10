“Il sogno”, racconto di Luigi Lavacchi, rintracciato dal figlio Leonardo con foto del nipote Alberto

Da quello che io posso capire, il sogno riproduce in immagini, certe volte nette, altre più sfumate e incomprensibili, quello che attraverso il tempo si avvicenda e s’intensifica nella mente di ognuno.

Se si tratta di fatti importanti avvenuti nella nostra giovinezza, belli o brutti che siano, allora questi tornano più frequentemente in visione. Chi, poi, è stato condizionato per diversi anni da una guerra, da una rivoluzione o da una lunga prigionia, avvicinandosi alla vecchiaia difficilmente riesce a toglierli dal suo pensiero, e lo seguono giorno e notte come un’ossessione.

La diversità nasce semmai fra quelli che ricordano questi fatti in positivo esaltando ogni azione di eroismo, sia del suo corpo militare o partigiano, sia dei loro comandanti, meglio ancora se sua personale. E chi, in negativo, non sa capacitarsi di come possano essere avvenute queste cose e, nonostante il suo odio per questo passaggio della sua vita, è costretto a ricordarlo amaramente, molte volte dentro di sé, perché sa che le cose inutili piacciono a pochissimi.

Io sono fra questi ultimi e, poiché sogno quasi ogni notte, il sogno mi riporta sovente agli anni ormai lontani nel tempo. Oltre al mio pensiero, sono i fatti del presente, i più brutti, che oggi, come allora, non concepisco — tanto più se avvengono per responsabilità di quelli che una volta combattevano lealmente per estirpare la mala pianta del nazismo e del fascismo, di quelli che come me e peggio ne subirono le conseguenze nei campi di sterminio — che danno ancora più corpo a questi miei sogni, facendo poi vacillare quella fede in qualcosa che in certi momenti della mia vita ero riuscito a recuperare.

Così mi vengono in mente le parole di un italiano anche lui prigioniero in Germania, prima colono in Africa e militare in Italia, quando ripeteva fra la nostra incredulità: “Credete che gli Inglesi siano meglio dei Tedeschi? Io stesso ho visto bastonare a sangue dei negri per niente.”

Pensavamo che fosse un fascista, e forse lo era, sta di fatto però che quello che diceva era pura verità, e, anche se in quel momento non ci credevo, rimase in me quel dubbio che portai fino alla Liberazione, quando ebbi modo di conoscere personalmente gli Inglesi.

La storia più recente del vecchio colonialismo, imputabile principalmente alle nazioni europee, è l’inizio di una lunga catena di violenze, di sopraffazioni che continuano pure oggi. Alcune di queste nazioni erano possibiliste e disposte ad abbandonare quelle terre gradatamente, prima d’impelagarsi in un’inutile guerriglia di incalcolabili proporzioni. Altre più testarde, non volendo tener conto del corso della storia, subivano delle sonore sconfitte e perdite di vite umane, anche se molte di esse comprate a suon di quattrini.

E cosi nazioni come la Francia che all’interno erano riuscite a instaurare una democrazia fra le più progredite, ricorrevano nelle loro colonie a ogni sorta di torture, sia nei confronti di chi combatteva per liberare la propria nazione, come pure nella parte più attiva della popolazione civile che cercava di aiutare con ogni mezzo questi combattenti.

Già allora incominciarono i miei sogni, sogni di attacchi partigiani, di torture, di fucilazioni, quello che vedevo era però sempre il “tedesco”, erano sempre le “SS” che fucilavano, che torturavano, che facevano la guerra.

Così quando subentrò il nuovo colonialismo americano con inganni e mezzi di coercizione in America latina, con le armi più atroci e più ferocemente nel Vietnam, quei bombardamenti a tappeto, quelli con le bombe al napalm, e i prigionieri gettati in quelle strettoie che venivano chiamate “fosse delle tigri” il sogno che facevo era diverso, ma le atrocità che venivano perpetrate le vedevo fatte sempre dagli stessi che mi erano rimasti nella mente come un incubo incancellabile.

Incominciammo poi a sapere che neppure l’Unione Sovietica era indenne da sistemi e metodi che ci riportavano alla Germania nazista. Deportazioni in massa di traditori e compagni avvenute in epoche passate che anche in quel momento erano continuate nonostante la grande unità di tutto il popolo per abbattere la Germania nazista, facendo rimanere i poveretti per lungo tempo in quei campi di lavoro o di rieducazione. Allora nella notte rivedevo i miei campi, i miei carcerieri, ritornavo al mio lavoro massacrante e ritrovavo le mie paure.

Si può continuare con l’odio razziale, in America, nei confronti dei poveri negri, in Unione Sovietica, nei confronti degli stessi ebrei e non mancava neppure in questi casi il mio sogno. E infine le invasioni fatte dai nuovi imperialisti, le più vistose quelle dei Sovietici e degli Israeliani, nazioni e razze che in passato avevano subito esse stesse invasioni e massacri, ma che forse cercavano una rivincita adoperando gli stessi mezzi. E come succede sempre nella storia, in un primo momento queste azioni si giustificano per difendere quello che è nostro o che si è riusciti ad avere attraverso la guerra, e poi non essendo mai sazi si continua e si va più in là, a prendere anche quello che appartiene ad altri che hanno l’unica colpa di starci vicino.

Ecco quindi che rispuntano il colonialismo e l’imperialismo che sembravano per sempre banditi dalla storia. In questi casi gli aggrediti riescono più che in passato ad organizzare una forte resistenza o guerriglia, e questi nuovi aggressori ricorrono alle armi più micidiali che la storia moderna è riuscita a tirar fuori. E in questi casi il mio sogno si fa veramente intenso e vedo vicino alla mia casa, che io cerco di difendere con quei pochi mezzi che ho e con la poca fede che mi è ancora rimasta, gli stessi aggressori d’una volta, quelli che ormai rimangono chiusi nella mia memoria: i Tedeschi e la Germania nazista.

Non riesco proprio a capire con esattezza perché mi succedeva e mi succede sempre così allo stesso modo. Me lo sono domandato tante volte, certe volte poi ho cercato di approfondire il significato di questi sogni ma non ci sono mai riuscito. Cioè non riesco a comprendere il motivo per cui in ogni azione del mio sogno ci sia stata sempre la mano del “tedesco” e mai di chi veramente agiva in quel momento. Più precisamente non riesco ancora a sapere se questi sogni mi dicono che in fondo quello che succede oggi è niente in confronto a quello che faceva la Germania nazista, che facevano le SS, oppure che non c’è molta differenza fra i popoli della terra, che dipende semmai dalle circostanze e principalmente dalle loro possibilità di ragionare senza credere a cose soprannaturali.

Perché dogmi politici e religiosi, i miti di grandezza, di superiorità, di difesa di civiltà che non si vede, o di socialismo che non esiste, o di razza che è un’assurdità, se portati alle estreme conseguenze, fanno veramente tornare il mondo indietro di molti anni, e chi ne rimane invischiato non si comporta meglio di quelli che una volta erano i maestri.

Luigi Lavacchi

Luigi Lavacchi (1922-1987), militare in Dalmazia l’8 settembre 1943 rifiutò di continuare a combattere a fianco dei Tedeschi e fu internato in un campo di lavoro in Germania. Ha narrato queste vicende nel libro di memorie Gli indefinibili, pubblicato nel 1982.