“Il sogno dell’Immacolata”, nuovo capolavoro sui palazzi di Campobasso

E’ l’ultima opera, perché è di opera che si deve parlare, dell’edizione 2023 di “ImbrArtiamo”, manifestazione promossa dall’associazione Malatesta di Campobasso nell’ambito del più ampio progetto Draw the line fest. L’autrice del murale che fa bella mostra di sé in contrada Macchie è Laura Luvi. Ed è un altro prezioso gioiello per la città di Campobasso. Questa volta, nel nuovo, toccante e significativo murale, la protagonista è l’Immacolata. L’opera si intitola “Il sogno dell’Immacolata” ed evoca in qualche modo “Il sogno di Maria”, capolavoro di Fabrizio De Andrè.

La nuova opera d’arte è stata realizzata in contrada Macchie e rientra nella seconda edizione di “Imbrartiamo-street art e misteri”.

La prima opera, dal titolo “Temptazio” è stata realizzata a Fontana Vecchia da Davide “Smake Nuzzi” e raffigura il Diavolo e la Tunzella.

La seconda, a contrada Macchie, è opera dello spagnolo Victor Repo Garcia e raffigura, come detto, i portatori dei Misteri. Quest’ultima, come detto, è di Laura Luvi.

Foto pagina Facebook “Draw the line”