“Il sogno del pescatore”, lo spettacolo in scena alla Scalinata del Folklore

Nell’ambito dei laboratori di teatro e danza del progetto “Teatrando, l’educazione in scena”, realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero”, l’A.s.d. “In punta di piedi” e la Diocesi di Termoli-Larino, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e patrocinato dal Comune di Termoli, è stato allestito lo spettacolo dal titolo “Il sogno del pescatore”.

Il copione è nato dalle attività di teatro per bambini ed educazione alla corporeità e, come valorizzazione della tradizione marinaresca della città di Termoli, racconta la visione del sogno. Con il supporto dei formatori Giulia De Felice, Giuseppina Vergallo e Francesco Vitale, ciascun partecipante ha contribuito alla realizzazione del testo secondo le proprie sensazioni, emozioni e aspettative. Nei vari quadri che costituiscono la rappresentazione, i bambini mettono in scena i vari aspetti del sogno: lo definiscono, lo verbalizzano e lo raccontano attraverso la musica, la danza e il teatro.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 19 giugno alle 21:00, presso la Scalinata del Folklore a Termoli.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo teatrando.termoli@gmail.com