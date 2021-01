Il Soa denuncia: “Ospedale di Agnone, ascensore guasto. Situazione vergognosa”

“Ospedale di Agnone, l’ascensore é guasto da un mese, situazione vergognosa”. E’ quanto denunciano i rappresentanti del Soa. “Informata la prefettura di Isernia e chiesta ispezione e risoluzione immediata al servizio Dipartimento prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro Asrem, la nota é stata inviata dal SOA nei giorni scorsi anche al direttore Oreste Florenzano. La sicurezza prima di tutto, per i lavoratori dell’Ospedale di Agnone e per il grave disagio dei pazienti .Oltre un mese e non si muove foglia, per riparare un ascensore, questa é la triste realtà di un ospedale abbandonato, é la pratica distruttiva della sanità pubblica in Molise condotta in prima linea dalla regione Molise .Confermiamo lo stato di agitazione, se entro poche ore non si ristabilirà la messa in sicurezza dell’Ospedale Caracciolo di Agnone non escludiamo azioni di protesta ancora più forti”.