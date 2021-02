Il sinistro musicale di Di Domenicantonio

GENNARO VENTRESCA

Bello, grande e grosso. Ma con un cuore tenero come un fanciullo. L’hanno capito anche i condomini di via Toscana che gli perdonano tutto. Comprese le pittoresche uscite. Ogni volta che i rossoblù fanno gol le sue urla si sentono fino al piano terra. E pensare che Giovanni Giaccio, tifoso a tempo pieno della nostra squadra, abita al quarto. Gli tiene compagnia una gattona grigia di nome Chicca che si rifugia sotto il lettone. Per paura di essere investita dalle urla del padrone di casa. Il quale aspetta con impazienza la riapertura degli stadi. Per evitare l’ira dei vicini di casa.

***

Fisico minuto, faccia carina impreziosita da due baffetti scuri che lo fanno passare per siciliano. Sebbene sia nato a Roma Simone Di Domenicantonio sembra del profondo sud. Oltre a capelli e occhi scuri e furbi, il ragazzo si porta dietro un cognome che occupa un rigo. A cui aggiunge un sinistro musicale che farebbe la sua degna figura anche nei campionati più alti. E’ chiaro che per farsi largo non basta la tecnica. Serve anche la fortuna.

***

Nel leggere il suo curriculum di Simone vedo che ha perduto qualche opportunità. Dopo la gavetta tra i Dilettanti si è ritrovato in C con il Rieti dove ha collezionato solo quattro presenze e con cui si è vendicato l’altro pomeriggio, con due pezzi d’artista. Anche a Tolentino, in due anni, non ha fatto macelli. Appena otto gol, uno bellissimo alla nostra squadra, con una sventola. Una sventola che è ha conquistato il nostro diesse De Angelis, che a mercato estivo riaperto gli ha fatto firmare il contratto.

***

Ventiquattro anni ancora da compiere. Simone ha ancora tempo per diventare qualcuno. Cudini lo apprezza e aspetta con pazienza l’esplosione. Al momento ha gradito soprattutto i due gol, il primo a Porto S. Elpidio e l’altro nella porta della sua vecchia squadra. A cui ci ha aggiunto il tracciante andato a stamparsi all’incrocio dei pali, nella parte legnosa. La fortuna sembra volergli dare una mano: la forzata assenza di Vittorio Esposito gli apre le porte per una titolarità a Fiuggi. Non perda l’occasione.

***

Corona aveva 28 anni quando l’Adelmo lo portò in Molise. A Tele Regione, nel salotto infrasettimanale, gli chiesi come mai un talento del suo calibro fosse rimasto così indietro. Scrollò le spalle e si schermì “Tanto, ho 28 anni”. Lo incoraggiai. Fui buon profeta: Corona divenne Re Giorgio, vinse la classifica dei marcatori di B e giocò da protagonista, con il Catania, anche in A. Come dire: caro Simone hai tutto il tempo per mettere in chiaro le cose. A cominciare da subito.

***

Aggiungo agli altri i miei complimenti al Vastogirardi che non smette di stupire. A Selva Piana, alla bomboniera, giocò talmente bene che oltre agli applausi avrebbe meritato almeno un pareggio. Mi piacquero il “9” (Merkaj) e soprattutto il “10” (Guida) che, se fosse dipeso da me, avrei portato in rossoblù, per rendere ancora più sciccoso l’organico. Allo stato dell’arte mi felicito col patron Di Lucente, il diesse Marinucci Palermo e con mister Prosperi. Che si sta rivelando addirittura più bravo di Farina.