Il sindaco Roberti saluta l’Ammiraglio Giovanni Pettorino

Incontro in mattinata in Capitaneria di Porto a Termoli tra il sindaco Francesco Roberti e l’Ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Era presente il comandante Francesco Massaro che ha fatto gli onori di casa illustrando al primo cittadino tutta l’attività che viene svolta giornalmente a tutela del litorale molisano. Il sindaco Roberti ha ringraziato l’ammiraglio Pettorino per la visita in città, alla Guardia Costiera è stato rinnovato l’invito alla collaborazione per far trascorrere a tutti i turisti un’estate all’insegna della sicurezza anche in un momento particolare come quello attuale.